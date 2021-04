Pillole Gossip: Romina capelli cortissimi, Cristal dice addio, Simonetta Columbu difetto

Cosa succede ai principali protagonisti del mondo gossip? Scopriamolo con le pillole di Meteoweek, l’appuntamento che condensa il meglio delle notizie degli ultimi giorni sull’universo Vip.

Romina Power come non l’avete mai vista: la versione inedita

Siamo abituati ad un’immagine di Romina Power classica, con lunghi capelli e uno stile di abbigliamento comodo ed etnico: eppure c’è stato un tempo in cui l’ex moglie di Al Bano si mostrava in modo totalmente diverso. Il fascino non è stato intaccato dagli anni e la donna ha conservato quell’impronta hippie che l’ha sempre contraddistinta: un animo incline all’arte e alla poesia che ha trovato modo di esprimersi nel mondo della musica.

I capelli lunghi nel suo caso sono sempre stati una certezza, ma se pensate che li abbia sempre portati lunghi vi sbagliate: spulciando su Instagram c’è chi ha trovato uno scatto risalente al passato della cantante in cui la donna si mostra con capelli cortissimi e frangetta. Un’immagine decisamente inedita che ha conquistato tutti i follower.

LEGGI ANCHE ———–> Romina Power cambiamento drastico: il look che spiazza, capelli cortissimi

Cristel Carrisi e la decisione troppo a lungo rimandata: l’addio che spiazza tutti

Cristel Carrisi ha annunciato la sua decisione al mondo del web con un post destinato a far discutere: la figlia di Al Bano e Romina ha deciso di allontanarsi dall’universo social e ne spiega i motivi ai follower che l’hanno sempre seguita, fin dagli esordi della sua carriera di cantautrice.

Dai genitori Cristel ha ereditato la grande passione per la musica e il forte legame con la famiglia: un vero e proprio clan, quello dei Carrisi, che non sembra aver risentito della separazione dei genitori, i celebri cantanti italiani. Proprio come sua madre, anche Cristel si dedica alla crescita dei figli in armonia, e questa decisione che riguarda i social la vede virare verso una maggiore presenza in famiglia.

Come Romina, Cristel presta molta attenzione al lato spirituale della vita e ha preferito quindi fare un passo indietro rispetto alla sua quotidianità, fatta di post e immagini condivise sul suo profilo social.

LEGGI ANCHE ———–> Cristel Carrisi dice addio, i motivo dell’abbandono: “Quasi due anni che…”

Simonetta Columbu: il difetto di Ginevra in Che Dio ci Aiuti

Molto amata e apprezzata sui social, Simonetta Columbu si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua interpretazione di Ginevra in Che Dio ci Aiuti ed è ora pronta a spiccare il volo nel panorama del cinema e delle fiction italiane. Mentre nella celebre serie la ragazza veste i panni di una timida e impacciata ex novizia, spulciando i profili social dell’attrice possiamo notare un’immagine decisamente più sensuale e spigliata.

Per quello che riguarda la vita privata, però, Simonetta sembra non aver ancora trovato la persona in grado di conquistarla e farle battere il cuore. La Columbu, particolarmente apprezzata per la sua bellezza, è ancora single: a spiegarne il motivo è la diretta interessata, che parla della sua vita lontano dai riflettori e di un particolare difetto che le impedisce di legarsi sentimentalmente a qualcuno.

LEGGI ANCHE ———–> Che Dio ci aiuti, Simonetta Columbu single ammette il suo difetto: “Sono…”