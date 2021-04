Cristel Carrisi dice addio, i motivo dell’abbandono: “Quasi due anni che…”

Tutti la conosciamo come la terza figlia di Albano e Romina Power: Cristel Carrisi, nata nel 1985, ha deciso di lanciarsi nella stessa passione musicale che ha travolto i suoi, provando la carriera da cantautrice.

La donna, però, sembra averne abbastanza di quello che hanno da offrirle i social e ha deciso di allontanarsi per un po’ da questo mondo che nasconde insidie.

Perché Cristel Carrisi ha deciso di abbandonare momentaneamente il web e di ritirarsi a vita privata? Lo scopriamo proprio attraverso le dichiarazioni della diretta interessata.

Cristel Carrisi annuncia il ritiro dal web

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, Cristel Carrisi ha annunciato di essere davvero molto stanca di sentirsi praticamente obbligata nei confronti dei social networks: il dovere di condividere costantemente con tutti pezzi della propria quotidianità non le provoca più soddisfazione, così la donna ha deciso di dire basta a questo mondo fatto di post e like.

“Sono un paio di anni che mi dico ‘oggi cancello Instagram’, ‘oggi lo disinstallo’. Bene, ‘oggi’ è arrivato“, ha detto Cristel palesando un’esigenza che nasce da lontano, dalla consapevolezza di un universo avviato alla degenerazione. Non lo ha fatto in passato ed ha continuato a cercare conferme attraverso immagini e stories condivise con i suoi follower.

“Sono figa, sono brava, sono bella, sono meglio di lei, ma non ai livelli di quell’altra lì. Mi prendo una pausa dal paragonarmi a foto surreali e standard estetici inarrivabili, una pausa dal giudicare gli altri, dal vivere momenti con l’ansia che devo fare una stories o un post, e una benedetta pausa dalla petulante televendita che è diventato Instagram”, ha detto convinta la figlia di Albano e Romina.

Cristel ha deciso di dedicare il tempo lontano dai social a suo marito, Davor Luksic, e alla sua famiglia. Prima di cancellare il profilo social, Cristel ha scherzato con i suoi follower a proposito di un presunto codice sconto del 100 %, che ci dà la possibilità di ritornare completamente alla realtà. Proprio come le note influencer che affollano Instagram, la bella Carrisi propone una promozione, ma di altro tipo: “In offerta speciale avrete anche il tempo da dedicarvi a qualcosa che vi possa realmente nutrire e arricchire”, dice.

Cristel e il rapporto con la famiglia: l’amore per Al Bano e Romina

Una scelta che sicuramente spiazza tutti, ma che Cristel vive come necessaria: molto legata alla famiglia, la figlia di Romina ha sicuramente ripreso dalla madre il bisogno costante di un rapporto con il proprio spirito interiore, di nutrire la propria anima, e di opporsi così a quanto vede sui social.

Proprio a proposito della madre alcune recenti parole della Carrisi hanno stupito: la famiglia nata dall’amore tra i due famosi cantanti continua a regalare sorprese. Il pubblico ha sognato a lungo un ritorno di fiamma che non c’è stato: in compenso, però, i figli hanno ereditato dai genitori una passione senza confini per la musica ed un talento che si sta trasformando in carriera.