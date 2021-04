Andrea Scanzi sospeso da “Cartabianca”: le parole di Bianca Berlinguer

Andrea Scanzi viene sospeso da Cartabianca: ecco cosa ha detto la conduttrice Bianca Berlinguer a proposito della vicenda.

Sono settimane, ormai, che Andrea Scanzi è al centro di una bufera mediatica. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano è finito nell’occhio del ciclone per aver ricevuto il vaccino come riservista e in qualità di caregiver familiare dei suoi genitori. La vicenda ha portato La7 a sospendere la collaborazione con Scanzi, mentre sono piovute critiche da ogni luogo. In primis, dal programma di Massimo Giletti, che nella puntata andata in onda il 28 marzo ha ospitato il direttore sanitario di Arezzo Evaristo Giglio. Quest’ultimo ha smontato la tesi di Scanzi e il suo intervento è stato subito raccolto da Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai.

Le critiche di Michele Anzaldi

Michele Anzaldi, infatti, si è scagliato come una furia contro Andrea Scanzi, chiedendo un intervento immediato della Rai: “Dopo l’inchiesta di Non è l’arena e le interviste ai responsabili Asl di Arezzo che smentiscono Scanzi sul vaccino, si riunisca subito il Comitato per il Codice Etico Rai e risponda in modo netto e definitivo. È accettabile che l’opinionista continui ad essere pagato dalla Rai?”

LEGGI ANCHE: La reunion di Buona Domenica: ecco chi ci sarà

La decisione della Rai

Risposta che in realtà è arrivata. Nel pomeriggio di ieri, infatti, la Rai ha attivato il Comitato per il Codice Etico per valutare il caso di Andrea Scanzi. Intanto la procura di Arezzo aspetta di ricevere nelle prossime ore dalla Asl Toscana Sud Est i risultati di un’ispezione interna sulla vicenda. Ed è stato proprio l’intervento della Rai a sospendere il giornalista anche dalla puntata del 30 marzo di Cartabianca andata in onda su Rai3, come spiegato dalla conduttrice Bianca Berlinguer.

Le parole di Bianca Berlinguer

“Avevo invitato Andrea Scanzi in trasmissione”, ha iniziato Bianca Berlinguer, “Come sapete è finito al centro delle polemiche per aver ricevuto il vaccino saltando la fila, era una sua richiesta accolta dalla Asl di riferimento. Lo avevo invitato anche in questa puntata, è stato tutto l’anno con noi. Ma stando in isolamento, ho appreso che la Rai – non ne sapevo nulla – avrebbe investito il Comitato etico della scelta di vedere se poteva essere confermato o no nella trasmissione. Per mia responsabilità, per mia scelta, ho deciso di sospendere la sua partecipazione a questa puntata, ne ho parlato anche con lui. Ma spero di riaverlo con noi presto”.

La versione di Marco Travaglio

Una decisione che però non ha placato il deputato di Italia Viva, che ha commentato: “Un’attivazione davvero tardiva, che ho chiesto più di una settimana fa e che poteva essere effettuata prima di proporre Scanzi saltafila addirittura come modello in prima serata su Rai3, a Cartabianca”. Nel frattempo, arriva anche la versione di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, che spiega come in Toscana ci si poteva segnalare all’Asl come riservisti per le dosi di vaccino rimaste inutilizzate la sera: “Il suo medico ha segnalato il suo nome, insieme a quelli dei pazienti di altri medici. Per un mese Andrea ha atteso che lo chiamassero, sollecitando ogni tanto notizie. Alla fine l’han chiamato e vaccinato, quando AstraZeneca non era proprio popolarissimo. Io l’avrei fatto? Mai: so benissimo che, anche se una cosa è lecita o usuale o normale, ho addosso i fucili spianati dei tanti che mi vogliono un gran bene, pronti a prendermi in castagna anche se non faccio nulla di sbagliato o di illegale. Ma non è detto che le mie regole personali debbano valere per tutti”

LEGGI ANCHE: Si conclude “Live – Non è la D’Urso”, Lucio Presta: “Inizia la bonifica dal trash”