La reunion di Buona Domenica: ecco chi ci sarà

Il 31 marzo Maurizio Costanzo si riunisce insieme ai volti storici di Buona Domenica per una puntata speciale.

Era il 13 gennaio 1985 quando per la prima volta andava in onda su canale 5 il programma Buona Domenica sotto la guida di Maurizio Costanzo. Le prime tre edizioni della trasmissione non hanno molto successo a causa della mancanza della diretta, all’epoca rigorosamente riservata alla Rai. Visti i bassi ascolti dell’edizione 1986-1987 di Buona Domenica, la Fininvest decide di ideare La giostra per la stagione 1987-1988, affidando questo nuovo programma domenicale ad Enrica Bonaccorti. Tuttavia, anche questo non riscuote grande successo, e dopo appena una stagione viene cancellato. Poi, nell’autunno 1991, Buona Domenica ritorna, questa volta finalmente in diretta.

Il successo con Maurizio Costanzo e Fiorello

Dopo il susseguirsi di svariati conduttori, nell’autunno del 1996 torna Maurizio Costanzo che conduce il programma insieme a Fiorello riscuotendo un notevole successo. Nella stagione 1997-1998 Fiorello lascia il programma mentre Costanzo condurrà Buona Domenica per altre nove stagioni con la partecipazione di vari artisti susseguitisi nel corso delle varie edizioni.

Il palco delle matricole

Negli anni di Costanzo il programma diventa una sorta di vetrina per nuovi volti dello spettacolo: vengono infatti ospitati i concorrenti progressivamente eliminati dalla casa del Grande Fratello e da altri reality di spicco di Mediaset. Nelle ultime edizioni condotte da Maurizio Costanzo, inoltre, partecipano come ospiti fissi anche alcuni concorrenti provenienti dalle varie edizioni di Amici e Uomini e Donne.

La fine del programma

Nell’autunno 2006 Costanzo si ritira dalla trasmissione, lasciando il timone del programma a Paola Perego. Con questo cambio di conduzione, il cast viene quasi completamente rinnovato e al tempo stesso aumentano le critiche a causa delle scarse doti artistiche di molti tirocinanti della TV che trovavano spazio nel programma e per la volgarità e la rissosità presenti all’interno della trasmissione. Tutto questo porta pian piano al dissolvimento di Buona Domenica.

La reunion di Buona Domenica

Adesso, dopo oltre un decennio dall’ultima puntata dello storico programma, i protagonisti di Buona Domenica si ritrovano sul palco del Maurizio Costanzo Show. La reunion avverrà oggi 31 marzo nel talk di seconda serata condotto su Canale5 dal celebre giornalista.

Gli ospiti presenti

Al Maurizio Costanzo Show saranno presenti i colossi dello storico programma, a cominciare da Paola Barale, Claudio Lippi e Massimo Lopez. Presente anche Demo Morselli, direttore della band di Buona Domenica dal 1996 al 2002. Non mancheranno poi Platinette alias Mauro Coruzzi, che proprio grazie al programma televisivo ottenne grande popolarità, il registra Roberto Cenci, Orietta Berti e le ex vallette Laura Freddi e Rossella Brescia.

Il tema della puntata

In questa speciale occasione, il Costanzo Show analizzerà un fenomeno particolare dei nostri tempi: quello degli influencer e delle web star. Il padrone di casa Maurizio ne parlerà insieme al vicedirettore del Corriere e volto Rai Massimo Gramellini. In studio saranno presenti, forte della loro esperienza nel settore, anche Giulia De Lellis, Beatrice Valli e Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Gf Vip e attualmente opinionista all’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

