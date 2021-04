Si conclude “Live – Non è la D’Urso”, Lucio Presta: “Inizia la bonifica dal trash”

Si conclude con largo anticipo la trasmissione Live – Non è la D’Urso per la gioia di Lucio Presta, che critica il programma nonostante il benestare di Mediaset.

Dallo studio 11 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, domenica 28 marzo è andata in onda l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Il programma, prodotto dalla testata giornalistica italiana e indipendente Videonews, scritta da Barbara D’Urso ed Ivan Roncalli, e narrato da Andrea Piovan, con la regia di Massimo Fusi, fu trasmesso per la prima volta il 13 marzo 2019. Nel corso della prima edizione vennero registrati 2.740.000 di spettatori e il 16,42% di share. Numeri destinati a calare nel corso della seconda edizione: 2.320.000 di spettatori e 13,32% di share.

La conclusione di Live – Non è la D’Urso

Quest’anno l’unica trasmissione condotta in prima serata da Barbara D’Urso non ha ottenuto risultati migliori. Il programma televisivo, pur essendo stato il primo ad andare in onda senza pubblico a causa dell’emergenza COVID-19, ha chiuso i battenti con diverse settimane di anticipo rispetto alla stagione dello scorso anno. I numeri registrati dal talk show non sono stati incoraggianti. Con l’ultima puntata andata in onda domenica 28 marzo, infatti, il programma ha chiuso con 2.087.000 spettatori pari al 12,84% di share.

Il commento di Lucio Presta

La fine della trasmissione è stata accolta con sollievo dai tanti che criticano il programma e la sua conduttrice per la qualità dei contenuti. Tra questi c’è Lucio Presta, agente di Paolo Bonolis e marito di Paola Perego. Il manager ha confermato questo sentimento attraverso i suoi canali social. In un tweet pubblicato profilo, Lucio Presta ha infatti scritto:

“Con la chiusura di Live – Non è la D’Urso si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con Domenica Live e Pomeriggio5 ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene”.

Parole dirette che esprimono tutta la disapprovazione dell’agente nei confronti dei programmi condotti da Barbara D’Urso, già da anni al centro di diverse controversie sul contenuto trash delle sue trasmissioni televisive.

La risposta di Mediaset

Nessuna replica, comunque, da parte di Barbara D’Urso alle parole di Lucio Presta. Tuttavia, ci ha pensato Mediaset ad andare in suo soccorso e a chiarire la situazione. Da un tweet della rete televisiva, infatti, traspare una certa soddisfazione per i risultati ottenuti dalla conduttrice: “Su Canale5 bilancio vincente per Live- Non è la D’Urso: segna il record assoluto della stagione e conclude la terza edizione confermandosi programma d’infotainment più visto della domenica sera”. Giancarlo Scheri, direttore di Canale5, ha poi aggiunto: “Barbara D’Urso è sinonimo di grande energia e passione per il proprio lavoro”. La nota presentatrice continuerà ad andare in onda con Domenica Live (che torna alla diretta e alla versione allungata di circa 5 ore) e Pomeriggio5. Bisognerà aspettare i prossimi giorni per scoprire cosa avrà da dire in merito ai commenti espressi sul programma da lei condotto.

