Anticipazioni Una Vita, Genoveva svela la sua gravidanza

Una delle soap più amate dagli italiani è sicuramente Una Vita. Tra le protagoniste assolute è giusto parlare di Genoveva Salmeron. La donna, famosa per la sua astuzia, determinazione e anche malvagità, pur di conquistare l’Alvarez Hermoso sarà costretta a dire tante bugie anche di una certa gravità. Le prossime puntate della soap spagnola saranno molto critiche anche per un’altra protagonista, Ursula. Scopriamo tutto ciò che accadrà in quel di Acacias 38.

Un amore malato

Tra i protagonisti principali della soap spagnola Una Vita è giusto parlare dell’avvocato Felipe. Quest’ultimo, ormai nonostante non abbia ancora dimenticato del tutto Marcia, ha deciso di lasciarsi andare con Genoveva. Quest’ultima, gli ha manifestato più volte il suo grande desiderio di diventare madre. In realtà, dietro le sue parole, si cela una verità che la donna non ancora rivelato a nessuno. E’ già in dolce attesa ma non è dell’Alvarez Hermoso. Scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Leggi anche -> Una Vita, ultima puntata pronta: anticipazioni sul finale della soap opera

Le responsabilità da “padre”

Quando l’avvocato Felipe, nelle prossime puntate di Una Vita, scoprirà che Genoveva vuol diventare madre, l’uomo inizierà a spostarsi e non avere più questa grande voglia di convolare a nozze. La Salmeron, approfittando di questo momento di debolezza e dovendo confermare il suo stato già interessante, dirà all’uomo di essere incinta e che il figlio che sta aspettando è proprio suo.

Allora Felipe si confida con il suo amico Liberto che gli evidenzia di doversi assumere le proprie responsabilità e quindi sposare la donna. Felipe, però, non sa che però Genoveva sta architettando un piano per uccidere definitivamente Ursula. Proprio l’ex istitutrice dirà all’uomo che in realtà il figlio che sta aspettando la sua futura moglie non è suo. L’uomo, però, incredulo e non accettando le tue parole, minaccia di ucciderla. La situazione diventerà sempre più complicata. Parallelamente, la situazione analoga si verrà a creare tra Genoveva e Santiago. Proprio quest’ultimo, nella vicenda tortuosa, ha un ruolo decisivo.

Una Vita e il ruolo di Santiago

In realtà il vero colpo di scena ci sarà quando a complicare questa situazione interverrà Santiago che a sua volta volgerà delle minacce di morte proprio contro Genoveva Salmeron.

Leggi anche -> Anticipazioni Una Vita, Felipe aiuta Marcia: Santiago scopre tutto e lo minaccia

Quest’ultima, protagonista assoluta della soap spagnola Una Vita, gli confermerà di essere incinta e che il figlio che sta aspettando è proprio suo. La donna continua a portare avanti delle situazioni pressoché forti e a tratti diabolici. Le vicende di Acacias 38 continuano ad allietare milioni di telespettatori ogni pomeriggio su Canale 5. Soprattutto le ultime vicende, sembrerebbero aver conquistato una lauta fetta di pubblico. Gli ascolti e lo share giocano a favore della soap anche se ben presto giungerà al termine. Infatti, se in Spagna fra poche puntate ci sarà la conclusione finale, in Italia si andrà ancora avanti per un anno circa.