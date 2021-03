Una Vita, ultima puntata pronta: anticipazioni sul finale della soap opera

Come già ampiamente anticipato nelle settimane passate Una Vita, storica soap opera spagnola, chiude i battenti. Recentemente una delle sceneggiatrici ha condiviso delle novità sull’ultima puntata.

In onda in Spagna dal 2015, Una Vita ha accompagnato milioni di telespettatori per 6 stagioni e più di mille episodi, appassionandoli grazie ai suoi intrighi amorosi e coinvolgendoli ai misteri raccontati.

Indiscrezioni sull’ultimo episodio di Una Vita

Arrivata nel giugno del 2015, anche nel nostro Paese Acacias 38 ha ottenuto fin da subito un gran successo. Infatti anche i telespettatori italiani si sono mostrati particolarmente dispiaciuti per la chiusura definitiva della soap opera. Nonostante in queste settimane i fans della serie abbiano sperato in un cambio di rotta da parte di TVE, azienda pubblica televisiva spagnola e produttrice di Una Vita, ormai tutto sembra essere deciso. A confermarlo anche uno scatto pubblicato su Instagram da una delle sceneggiatrici della soap opera, Veronica Saenz, che ha condiviso un foglio con su scritto “Final Acacias 38”. Ad accompagnare lo scatto anche un lungo messaggio in cui ha espresso l’emozione nel girare l’ultima puntata di Una Vita. La donna ha anche fatto un breve accenno alla storia facendo intendere che si tratterà di un finale eccitante.

I commenti sotto allo scatto

Sotto allo scatto condiviso dalla sceneggiatrice anche i commenti dei protagonisti di Una Vita come Sandra Marchena, Juanma Navas, Sheyla Farinha, Jorge Pobes, Alejandra Meco e Alba Gutierrez, che hanno espresso il loro dispiacere per la chiusura della serie. Secondo le ultime indiscrezioni la puntata finale della soap opera andrà in onda in Spagna nella prima settimana di Maggio 2021, mentre non ci sono ancora novità riguardanti l’Italia.

L’ultimo episodio di Una Vita

Secondo alcune anticipazioni, al centro della trama ci saranno sempre Felipe e Genoveva, anche se attualmente i due stanno vivendo avventure separate. Nel frattempo Lolita e Ramon provano ad andare avanti con le loro vite anche se si trovano spesso in difficoltà. Infatti la Casado sembra che abbia ricominciato a vedersi con Fidel. Attualmente una delle ipotesi più accreditate è la morte di uno dei protagonisti. Ancora non ci sono certezze su come si concluderà la soap opera, l’unica certezza è che si tratterà di un finale degno di nota.