Anticipazioni Beautiful, Hope lascia Liam | Colpa di un bacio “ingannevole”

Le vicende sentimentali della soap opera americana Beautiful da anni fanno compagnia agli italiani dal lunedì al venerdì durante il momento del pranzo. Secondo le anticipazioni, pare che Hope lascerà Liam. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate.

Hope lascia Liam

I fan di Beautiful sanno bene che da sempre esiste il triangolo amoroso composto da Hope, Liam e Steffy. Di recente il ragazzo ha chiesto la mano a Hope, la quale ha accettato senza alcuna esitazione. Thomas, quando verrà a conoscenza della proposta di matrimonio, chiederà alla sorella Steffy di far saltare tutto in aria. La donna bacerà Liam proprio nel momento in cui sta per arrivare Hope in scena. È inevitabile la reazione della figlia di Brooke Logan. Per tale motivo, la situazione, diventerà completamente incandescente.

Hope consolata da Thomas

Liam è innamorato sia di Hope che di Steffy, proprio come Ridge indeciso negli anni passati tra Taylor e Brooke nel lontano passato di Beautiful. Liam non è riuscito a resistere all’affascinante Steffy, dunque si lascia andare in un bacio appassionato e Hope non può far altro che ridargli l’anello. Steffy si pente di ciò che ha fatto, dunque vorrebbe dire la verità sul bacio e sulle pressioni esercitate da Thomas. Il perfido fratello, però, convince la sorella a non vuotare il sacco.

La situazione peggiora quando Liam ammette di aver provato un qualcosa per Steffy quando l’ha baciata. Alla fine Hope si consola tra le braccia di Thomas. Ci sarà un colpo di scena perché la sincerità avrà la meglio sulla menzogna. Le situazioni che verranno a crearsi, seppur create a regola d’arte per colpire Hope e Liam, sembrerebbero gettare all’aria le poche certezze che possedevano. Il loro matrimonio sembrerebbe, ormai, davvero in procinto di vacillare ancor prima di essere celebrato. Riusciranno i due giovani a superare l’ennesimo ostacolo apparentemente insormontabile? Lo scopriremo presto.

Beautiful, crisi tra Brooke e Ridge

In poche parole la situazione volge a favore di Hope e Liam quando Steffy decide di mettere da parte i sensi di colpa. Inoltre non vuole che Liam stia accanto a lei con l’inganno. Tuttavia la verità non verrà subito a galla. Quando ciò avverrà tutti punteranno nuovamente il dito contro Thomas, inclusa Brooke. Del resto è per colpa sua se è si sta allontanando sempre più dal marito Ridge.

C’è lo zampino di Thomas anche nell’avvicinamento di Shauna al padre perché vuole vendicarsi di Brooke. In effetti è lei che gli sta mettendo i bastoni tra le ruote con la figlia. Come andrà a finire? Per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate. Nel frattempo, la fortunata serie americana continua ad ottenere e registrare grandi successi in termini di ascolti e di share. Il pubblico, ormai da tanti anni, è legato alle vicende dei beniamini statunitensi.