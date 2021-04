Anticipazioni Un Posto al Sole mercoledì 31 marzo: Roberto Ferri disperato

L’ultima puntata di Un Posto al Sole si è conclusa con un colpo di scena davvero eclatante. Uno degli operai al cantiere, attraverso una telefonata molto equivoca, ha lasciato intendere di essere lui la talpa di tutti i tentativi alle spalle di Roberto Ferri. Nella nuova puntata che andrà in onda mercoledì 31 marzo, i telespettatori avranno la possibilità di scoprire tante nuove vicende anche legate ad un eventuale ritorno di una vecchia conoscenza dei fan. Stiamo parlando di Marina Giordano. Scopriamo tutto ciò che accadrà domani su Rai 3.

Situazioni raccapriccianti

Nella puntata di mercoledì 31 marzo di Un Posto al Sole i fan avranno l’occasione di vedere non solo le vicende legate ai cantieri ma anche di una telefonata davvero inaspettata che Roberto Ferri farà alla sua ex fiamma Marina Giordano. Quest’ultima, ormai lontana da Palazzo Palladini e da Napoli da un bel po’ di tempo, sarà contattata da Roberto per aiuto. La donna, però, dopo la fine definitiva del loro rapporto, ha deciso di mettere una chiosa finale e rifiutare il tentativo di aiuto. Ovviamente, conoscendo bene la Giordano non è da escludere un colpo di scena. Per ora, però, la situazione ai cantieri sembrerebbe essere ancor più complessa.

L’intromissione di Barbara

Se Roberto Ferri nella puntata di domani di Un Posto al Sole è costretto a chiamare Marina Giordano, lo farà solo ed esclusivamente perché non riesce a trovare il reale sabotatore dei cantieri. Nonostante abbia assunto Franco come addetto alla sicurezza, il clima tra gli operai si è incendiato ancor di più senza portare a nulla di concreto. Per tale ragione l’uomo chiamerà la Giordano che però rifiuterà di dargli una mano.

All’interno della stessa puntata, Barbara Filangeri farà di tutto per ostacolare ancora di più il rapporto tra Clara e Alberto. Proprio in vista del compleanno della cara Curcio, vi era la possibilità di un ritrovo di legame familiare anche per il bene di Federico. Purtroppo, però, l’intromissione di Barbara non farà altro che creare sempre più disagi e situazioni molto intricate. Lo scompiglio che si è generato non ha fatto altro che gettare ancor più benzina sul fuoco in una situazione già di per sé complessa.

Un Posto al Sole e la partenza di Filippo e Serena

Nel frattempo, i fan di Un Posto al Sole, avranno l’opportunità nella puntata di mercoledì 31 marzo di assistere anche alla partenza di Filippo e Serena alla volta di Milano.

Il figlio di Roberto Ferri, infatti, dopo aver tentennato inizialmente in seguito agli esami medici del dott Volpicelli, si è reso conto di dover seguire ancor di più una cura specialistica grazie anche alle parole della sua dolce moglie. Irene, in quanto ancora piccola, resterà a casa da Giulia in compagnia di Bianca e Gimmy.