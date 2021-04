Isola dei Famosi 2021, in arrivo le nuove naufraghe: nomi bomba

Come negli altri reality in onda sul piccolo schermo italiano, anche per l’Isola dei Famosi arriva il momento di rimpolpare il cast iniziale con nuovi concorrenti: ecco le due prossime protagoniste del programma che mette alla prova le capacità di sopravvivenza dei vip.

Per qualcuno che se ne va, qualcuno sta per arrivare: eliminazioni e nuovi ingressi si susseguono all’Isola dei Famosi, dove tutto si prepara per l’arrivo di due nuovi, o meglio, nuove vip che si aggiungeranno al cast del reality rimasto in gioco.

Il reality show condotto da Ilary Blasi andrà avanti fino a giugno e nelle prossime settimane in Honduras sbarcheranno i nuovi concorrenti pronti a darsi da fare per trovare spazio nelle dinamiche che si stanno creando all’interno della trasmissione.

Nuovi concorrenti sull’Isola dei Famosi: i prossimi a sbarcare

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, è per il momento l’ultimo concorrente ufficiale che si è aggregato al gruppo dei naufraghi che hanno già cominciato la loro avventura in Honduras. Il fidanzato di Arianna Cirrincione ha raggiunto gli altri nella puntata di venerdì, quella durante la quale i naufraghi hanno svolto un’impegnativa prova ricompensa e Paul Gascoigne ha riportato un serio infortunio.

Ma la notizia di queste ore è che Cerioli non sarà l’ultimo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021: tra i nuovi naufraghi della quindicesima edizione del reality dovrebbero arrivare anche altre due donne. Quali sono i nomi che stanno circolando sul web in questo momento? Si tratta di due concorrenti dalla forte personalità che potrebbero fare scintille se messe nelle condizioni giuste.

LEGGI ANCHE—>Floriana Secondi, ex vincitrice del Gf, esclusa da l’Isola dei Famosi: ecco perché

Si tratta di Emanuela Tittocchia e Carolina Kostner. A lanciare il nome dell’attrice è Riccardo Signoretti, il direttore del settimanale Nuovo che, su Instagram, ha annunciato il suo sbarco sull’Isola nelle prossime puntate. Accanto a lei ci sarà una campionessa di vittorie, la sportiva Carolina Kostner.

Akash Kumar: non si placano le polemiche al rientro in Italia

Tra il pubblico si sono già scatenati i commenti sulle possibili sintonie e antipatie che si potranno creare con queste aggiunte. Di certo i nomi promettono più che bene: si prospettano nuove polemiche dopo quelle nate intorno alla figura di Akash Kumar che ha avuto da replicare a Tommaso Zorzi.

Il bel modello è finito al centro del gossip dal momento in cui la sua identità resta avvolta nel mistero: prima ci sono stati i dubbi sul suo vero nome, poi sul colore dei suoi occhi, poi ancora sulla spontaneità delle sue dichiarazioni. A punzecchiarlo è stato, in particolare, l’opinionista Tommaso Zorzi, al punto da spingerlo ad abbandonare il reality. Stanco di tutte le polemiche sorte intorno alla sua figura Akash ha deciso di raccogliere il suo sacchetto e tornare in Italia, dove ha cominciato a rispondere a tono qui e là.

Leggi anche -> Isola dei Famosi, il coming out di Vera Gemma: “Ho amato una donna”

Insomma la giusta dose di trash necessaria per un reality che tiene incollate migliaia di telespettatori ad ogni puntata: non resta, quindi, che attendere i futuri sviluppi di questo programma con l’arrivo di concorrenti pronti a tirare fuori le unghie.