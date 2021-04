Màkari, è in arrivo una seconda stagione? Le prime indiscrezioni

Il quarto e ultimo episodio di Màkari è andato in onda nella serata di lunedì, confermando il grande successo degli episodi precedenti.

Màkari, la miniserie con protagonista Saverio Lamanna e le sue avventure, ispirata ai romanzi dello scrittore Gaetano Savattieri ha decisamente superato le aspettative conquistando una media di 6 milioni di telespettatori per puntata con un picco durante il primo episodio di quasi 7 milioni. Un risultato davvero eccezionale considerata la concorrenza agguerrita che vedeva la messa in onda de L’isola dei Famosi su Canale 5.

Màkari, ci sarà una seconda stagione?

Conclusa questa prima stagione, gli spettatori si sono davvero affezionati a personaggi come l’amico sbadato Piccionello ( interpretato da Domenico Centamore) e la determinata studentessa di architettura Suleima (interpretata da Ester Pantano), oltre che ovviamente al protagonista Saverio Lamanna ( Claudio Gioè). Arrivato a questo punto il pubblico si sta già chiedendo se ci sarà una seconda stagione che porti i protagonisti ad affrontare nuove avventure. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Gioè a Fanpage sembra che non ci siano certezze: “Non posso dirlo perché non ne so niente, né ufficiosamente né ufficialmente. Per ora ci stiamo godendo il frutto di un lavoro molto duro fatto quest’estate”. Inoltre l’attore ha aggiunto: “Finire questa stagione e presentarla al pubblico è stata già un successo. Poi, deciderà chi deve decidere sulla seconda stagione”.

Le dichiarazioni del produttore della serie

Alle dichiarazioni del protagonista si aggiungono quelle del produttore della serie Carlo Degli Esposti: “Vediamo cosa deciderà il pubblico e la RAI, da martedì ne parleremo”. Insomma ancora non sembra esserci nulla di certo riguardo una possibile seconda stagione di Màkari.

La rappresentazione della Sicilia

Indubbiamente una parte del successo della fiction è dovuto alla sua ambientazione: la Sicilia, terra che torna il lunedì sera dopo aver fatto innamorare milioni di italiani grazie i misteri de Il Commissario Montalbano. In particolare ad emergere in Màkari è il punto di vista con cui l’isola viene raccontata come afferma lo stesso protagonista che sottolinea come si tratti della rappresentazione di una Sicilia contemporanea, che viene mostrata nel presente. Inoltre è difficile non notare l’attenzione ai dettagli anche nella scelta del cast prevalentemente siciliano, elemento che si è dimostrato vincente nella realizzazione del prodotto finale e che ha permesso di far emergere alcune delle sfaccettature della Sicilia.