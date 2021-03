Isola dei Famosi, il coming out di Vera Gemma: “Ho amato una donna”

Vera Gemma si è presentata all’Isola dei Famosi come una donna assolutamente sicura del suo fascino e della sua sensualità, ma nelle ultime ore è scattata una confessione importante.

Dopo aver spopolato a Pechino Express, Vera Gemma ha deciso di mettersi alla prova anche in un reality che mette alla prova la capacità di sopravvivenza su un’isola insieme ad altri vip.

Così la figlia di Giuliano Gemma è entrata nel cast de l’Isola dei Famosi e si sta mettendo alla prova in una situazione decisamente fuori dal comune.

Vera Gemma e le sue esperienze con le donne

Essere tornata così sotto l’occhio dei riflettori ha scatenato un vortice di gossip intorno alla donna e nelle ultime ore ha cominciato a circolare una vecchia intervista nella quale Vera confessa di aver subito anche il fascino della bellezza femminile. L’attrice, che attualmente è legata ad un ragazzo più giovane, ha raccontato di aver letteralmente perso la testa per una ragazza.

La donna non aveva mai nascosto il suo orientamento bisessuale, e ha parlato della sua vita come di un percorso che ha tenuto conto solo del sentimento e mai del genere della persona verso la quale il sentimento era indirizzato. “Ho avuto esperienze di tutti i tipi, in passato, mi sono innamorata follemente di una donna, mi ricordo che questo provocò molto scandalo. Quindi ho avuto esperienze omosessuali e non, ma per me la normalità è un concetto molto relativo. Mi è successo di innamorarmi di una donna sì, però poi alla fine ho capito che mi piacciono troppo i maschi”, ha confidato la donna.

Isola dei Famosi, chi aspetta Vera al ritorno in Italia?

Oggi la troviamo nel gruppo di naufraghi che sta affrontando l’avventura dell’Isola dei Famosi, il reality su Canale 5. Cosa aveva rivelato la donna prima di partire per l’isola riguardo ai bei concorrenti del programma? Durante la prima puntata la donna non aveva mancato di esprimere il suo apprezzamento nei confronti del modello Akash Kumar, che ha deciso di ritirarsi dall’esperienza. “Un giretto con Akash lo farei volentieri”, ha detto Vera, attirandosi subito i commenti di opinionisti e pubblico da casa. Ora sull’isola è sbarcato, però, un nuovo concorrente che ha attirato subito la sua attenzione: si tratta di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne ed influencer, uscito dal programma di Maria De Filippi insieme alla sua scelta Arianna Cirrincione.

Ma niente paura: per quanti apprezzamenti possa rivolgere al resto del cast, ad attendere Vera al ritorno in Italia c’è Jeda, il giovane ragazzo suo compagno da nove mesi. Nonostante la differenza d’età e nonostante il poco lasso di tempo che li vede insieme, i due appaiono molto innamorati. 28 anni li separano, ma tra Vera Gemma e il manager di musica trap di origine araba sembra essere vero amore. “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente”, ha detto lei a proposito del suo attuale fidanzato.