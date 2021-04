Beautiful, anticipazioni americane: Thomas sospettato di omicidio, Hope lo difende

Beautiful, soap opera americana presente in Tv dagli anni 90, non smette di appassionare il pubblico con le sue avvincenti trame e colpi di scena. Le anticipazioni da Oltreoceano annunciano sorprendenti svolte che coinvolgeranno i protagonisti della famiglia Forrester e Spencer.

Hope e Thomas, cambia il loro rapporto

Amori, gelosie, misteri, strategie e anche un omicidio da risolvere. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano grosse novità nella stagione primaverile. Un omicidio al centro del rapporto che c’è tra Hope e Thomas, un rapporto che sarà sempre più positivo dopo che il giovane designer ha cominciato ad essere diverso. Tuttavia sarà proprio il padre di Douglas a rischiare di finire dietro alle sbarre per essere un sospettato tra i possibili assassini. Ma andiamo con ordine.

Hope inizierà a guardare Thomas con occhi diversi dopo che quest’ultimo si è contraddistinto per le nobili gesta. La figlia di Brooke, comincerà ad apprezzare i suoi cambiamenti e vorrebbe tanto che anche Liam vedesse le qualità che adesso lei vede nel padre di Douglas. Thomas infatti appare come un uomo nuovo, pronto a voltare pagina e a superare le sue ossessioni. A questo punto Hope sarà pronta ad avere fiducia in lui, quando quest’ultimo sembra avere torto?

Chi è la vittima

La primavera negli Usa porterà nuove puntate di Beautiful all’insegna dei colpi di scena. Come già accennato Thomas finirà in grossi guai e Vinny Walker che attualmente è trattenuto in custodia cautelare, presto sarà libero. In realtà non è chiaro se Vinny tenterà la fuga o uscirà con la cauzione. Quello che è certo che il personaggio sarà al centro dell’attenzione.

Del resto proprio Ridge dirà che lo vorrebbe sotterrare vivo. Parole dure, sentite proprio dai telespettatori americani. Al pari di quelle pronunciate da Liam, che lo vorrebbe uccidere con le proprie mani. Insomma è proprio Vinny Walker la vittima (ma non è ancora ufficiale). Chi l’ha ucciso? Il giovane Walker ha ricevuto parecchie minacce di morte e per questo motivo molti personaggi storici di Beautiful finiranno nella lista dei sospettati. Sarà il vicecapo Baker e il detective Sanchez a scoprire chi ha ucciso Vinny.

L’innocenza di Thomas

Thomas ovviamente non sarà immune al coinvolgimento dell’omicidio. Se Vinny è la vittima lui è senz’altro uno dei primi sospettati per averlo minacciato ai tempi della faccenda del test di paternità del bimbo di Steffy.

Ma sono molte le domande che rimangono in sospeso: che cosa accadrà tra Thomas e Hope? La giovane Logan starà dalla sua parte o chiuderà i ponti con lui? Secondo gli spoiler statunitensi, la figlia di Brooke deciderà di credere nell’innocenza di Thomas e di non lasciarlo durante la battaglia legale.