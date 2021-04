Uomini e Donne, anticipazioni puntata 1 aprile: Gemma verso un nuovo cavaliere

In attesa di una nuova puntata di Uomini e Donne, scopriamo le anticipazioni su cosa accadrà oggi, 1 aprile, nel dating show di Canale 5 firmato Maria De Filippi.

Uomini e Donne è un appuntamento fisso del pomeriggio di Mediaset. I protagonisti del trono classico e del trono over animano gli studi di Canale 5 con conoscenze, litigi, sfilate e incomprensioni sentimentali. Le dame e i cavalieri del parterre continuano frequentazioni destinate, solo in parte, a trasformarsi in grandi amori, mentre tronisti e corteggiatori sembrano essere più bravi ad imbastire conoscenze finalizzate a diventare qualcosa di più serio (e forse duraturo).

Cosa accadrà, quindi, nella puntata di oggi 1 aprile di Uomini e Donne? Maria De Filippi si troverà, secondo le anticipazioni, a capire quali siano le reali intenzioni di Gemma Galgani con un altro cavaliere: Roberto. La dama torinese, infatti, proprio in uno degli ultimi appuntamenti pomeridiani con il programma ha deciso di mettere fine alla conoscenza con il signor Domenico, reputandolo troppo diverso da lei nell’approccio alla vita.

Gemma al centro della polemica

La frequentazione telefonica tra Gemma e Domenico ha portato la signora a capire quanto il cavaliere fosse troppo diverso da lei per iniziare una relazione sentimentale.

Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno esitato, in più di un’occasione, ad accusare la Galgani di voler prendere in giro il suo pretendente.

Gemma ha più volte negato ma, alla fine, incalzata dalle polemiche, ha prima accettato di continuare a sentirlo, salvo poi ritrattare e decidere di mettere fine a qualunque contatto con Domenico.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, la dama tornerà ad accomodarsi al centro degli studi televisivi raccontando l’inizio della conoscenza con Roberto.

L’uomo, che nel frattempo sta sentendo anche la signora Isabella, pare abbia deciso di ampliare le sue conoscenze dirigendo lo sguardo verso Gemma Galgani.

Come andrà a finire tra loro?

Trono classico, riflettori puntati su Giacomo e Massimiliano

La puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, dirigerà l’attenzione sui tronisti e, in particolar modo, su Giacomo e Massimiliano.

Se Samantha Curcio sembra aver iniziato a provare interesse per uno dei suoi corteggiatori solo nelle ultime settimane, diverso è stato l’atteggiamento dei due giovani tronisti.

Dopo poche settimane dall’inizio dell’esperienza a Uomini e Donne, infatti, Giacomo e Massimiliano hanno iniziato ad avere delle corteggiatrici “preferite” e per le quali hanno dimostrato particolare interesse.

Czerny sembra essere il più in difficoltà a causa della conoscenza con Carolina che, nelle ultime puntate, ha manifestato tutto il disappunto per la sua richiesta di conoscere delle altre ragazze.

Massimiliano, invece, sembra essere indeciso tra Eugenia e Vanessa. Come andrà a finire per loro?