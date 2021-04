Ida strizza l’occhio a Gianni Sperti: cuori e parole dolci per l’opinionista di Uomini e Donne

Ida Platano è da tempo lontana da Uomini e Donne, ma la ex dama del trono over è legata da un profondo affetto a Gianni Sperti cui ha dedicato parole dolci via social.

I rapporti tra Ida Platano e Gianni Sperti sono sempre stati ottimi, sin dai tempi in cui lei raccontava a Uomini e Donne la travagliata relazione con Riccardo Guarnieri. L’opinionista non ha mai nascosto la simpatia e l’affetto che nutriva nei confronti della dama, facendo il tifo per lei e per il suo sogno di coronare l’amore con Guarnieri.

La storia tra Ida e Riccardo, però, non ha avuto il lieto fine: dopo continui momenti di tensione, i due protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di lasciarsi per sempre. Lui è tornato negli studi televisivi e, tra lo stupore generale, ha deciso di allontanarsi dalle telecamere insieme a Roberta Di Padua, sua ex fiamma. La Platano, invece, ha preferito rimanere single e, attraverso le sue Instagram story, ha raccontato la rinascita.

Ida e la dedica per Gianni Sperti

E, proprio via social, tra un momento di vita quotidiana e un altro dedicato al figlio, Ida Platano ha voluto rivolgere un pensiero all’amico Gianni Sperti.

Riproponendo lo scatto che li ritrae sorridenti ed abbracciati negli studi di Uomini e Donne, la ex dama del trono over ha aggiunto un cuore a testimonianza del grande affetto che la lega all’opinionista.

I due, tuttavia, non hanno mai nascosto di essere molto affezionati l’uno all’altra nonostante molti abbiano tacciato la Platano di volersi tenere buono Gianni per un tornaconto in termini di visibilità.

Anche Aurora Tropea, ex dama del dating show di Canale 5, aveva accusato Sperti di voler sponsorizzare Gemma Galgani e Ida Platano viste le continue attestazioni di affetto via social.

In quel caso, però, l’opinionista non esitò a controbattere sottolineando: “Le metto dei like, è risaputo l’amore che provo per lei”.

Ida Platano torna a Uomini e Donne?

I rapporti tra Ida e Gianni, dunque, proseguono nonostante la Platano abbia deciso di allontanarsi da Uomini e Donne.

Vista la presenza in studio di Riccardo Guarnieri, infatti, la dama aveva preferito rimanere a casa per evitare gli incontri con l’ex compagno.

Ora che il cavaliere ha lasciato la trasmissione, però, Ida potrebbe ripensarci e tornare ad essere una delle dame del parterre di Uomini e Donne.

Sono tanti coloro che quotidianamente la invitano a tornare negli studi televisivi per cercare l’anima gemella ma, fino ad ora, pare che la Platano abbia deciso di rimanere single.

Non è escluso, tuttavia, che nelle prossime registrazioni la dama possa tornare a fare una sorpresa ai suoi sostenitori e al pubblico di Maria De Filippi.