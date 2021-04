Sophie Codegoni di nuovo single, “beccata” con il tronista di Uomini e Donne: è bufera

Sophie Codegoni spiazza tutti e, a qualche giorno dall’annuncio della fine della relazione con Matteo Ranieri, si mostra sorridente accanto ad un ex di Uomini e Donne.

La tronista Sophie Codegoni ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo il corteggiatore Matteo Ranieri. La storia tra i due, iniziata in maniera idilliaca, si è conclusa dopo poche settimane dall’uscita dal dating show di Canale 5: incompatibilità caratteriali e visioni di vita differenti ne hanno determinato la rottura definitiva.

Sophie aveva ufficializzato tra le lacrime l’addio a Matteo, mentre lui, dopo giorni di silenzio, aveva preferito confermare le parole della ex fidanzata evitando di aggiungere ulteriori dettagli e alimentare una polemica tra i fan. Dei due ex di Uomini e Donne, poi, si sono perse le tracce ma, nelle ultime ore, la Codegoni ha spiazzato tutti mostrandosi su Instagram in compagnia di un ex collega di trono: Gianluca De Matteis.

Sophie Codegoni insieme a Gianluca De Matteis

La ex tronista di Uomini e Donne ha registrato delle Instagram story in cui si mostrava felice e sorridente appena sveglia in quel di Roma.

Volata da Milano nella Capitale, probabilmente per motivi di lavoro, Sophie Codegoni è riuscita a trascorrere del tempo in compagnia di Gianluca De Matteis.

“Guardate con chi sono!”, ha detto lei sui social prima di mostrarsi insieme all’ex compagno di poltrona a Uomini e Donne.

Com’è noto, tra Sophie, Matteo e Davide Donadei, anche lui ex tronista, si è instaurata una forte amicizia che ha portato i tre a sentirsi e frequentarsi anche lontano dalle telecamere di Canale 5.

A differenza della Codegoni e Donadei, però, De Matteis ha deciso di interrompere la sua esperienza a Uomini e Donne con largo anticipo poiché non ancora pronto per cercare l’anima gemella.

Gianluca De Matteis e l’addio a Uomini e Donne

La decisione di Gianluca De Matteis di abbandonare il trono di Uomini e Donne lasciò tutti spiazzati, ma il romano tra le lacrime ammise di non essere pronto per affrontare quel percorso.

“Lascio veramente tanto e fa male. Mi dispiace perché ci ho creduto fin dall’inizio. Volevo terminare questo percorso con qualcosa di bello, qualcosa di forte, e non ci sono riuscito. Me ne prendo tutte le colpe”, disse lui tra i singhiozzi mentre Maria De Filippi provava a spiegare le sue motivazioni.

Dopo settimane di assenza, poi, Gianluca è tornato negli studi di Uomini e Donne per la scelta di Davide Donadei, raccontando come tra loro fosse nata una forte amicizia proprio grazie al dating show di Canale 5.

Legatissimo anche a Sophie, la più giovane dei tre, De Matteis non ha perso occasione per ritrovarla approfittando della permanenza di quest’ultima a Roma.

Non sono mancate, tuttavia, le polemiche per questo incontro ma, sia Sophie che Gianluca, hanno preferito ignorare i chiacchiericci sul loro conto per non alimentare ulteriori pettegolezzi.