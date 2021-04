Diana Del Bufalo travolta dalle critiche: “Violerò il Dpcm, mi sono rotta il ca**o”

Polemica social dopo le ultime dichiarazioni dell’attrice Diana Del Bufalo, che ha detto ironicamente di violare il nuovo Dpcm perché stanca delle restrizioni imposte dal governo.

Attrice di cinema e serie tv, Diana Del Bufalo è seguitissima sui social dove conta più di un milione e mezzo di follower. Le sue Instagram story raccontano le sue giornate tra set e vita privata, riuscendo spesso a strappare qualche sorriso ai fan. Le ultime dichiarazioni della Del Bufalo, però, hanno scatenato una vera e propria polemica che ha costretto Diana a giustificare le sue parole riguardo l’ultimo Dpcm e l’intenzione di violare le regole.

A scatenare le critiche sono state le esternazioni della Del Bufalo riguardo le nuove restrizioni decise dal governo per arginare la pandemia. Gran parte dell’Italia, infatti, è passata in zona rossa e molti personaggi noti hanno espresso tutto il rammarico e la stanchezza per la situazione in cui versa il Paese da un anno. Così, alla schiera di volti noti che hanno espresso tutta la tristezza per la condizione dell’Italia, si è aggiunta anche Diana Del Bufalo le cui parole, però, hanno sollevato le critiche della rete.

Diana Del Bufalo: “Mi sono rotta il ca**o”

“Mi sono rotta il ca**o di vivere questa vita a metà con tutte queste restrizioni”, ha esordito l’attrice di Che Dio ci aiuti mostrandosi con un sorriso ironico sui social.

“Farò come al solito – ha concluso lei continuando a sorridere in maniera sarcastica – .Violerò il Dpcm!”.

All’ascolto di queste parole, però, il popolo della rete è insorto puntando il dito contro l’attrice e accusandola di aver lanciato un messaggio sbagliato e del tutto fuori luogo.

Subissata di messaggi polemici, di accuse e offese di ogni genere, la Del Bufalo non è riuscita a rimanere indifferente davanti all’odio degli hater e ha deciso di motivare quelle dichiarazioni che hanno fatto tanto discutere.

“Se non siete disposti a scherzare e ad alleggerire la vita, defollowatemi perchè io sono così!”, ha sbottato poi Diana chiedendo agli hater di placare gli animi e comprendere la sua ironia.

Diana Del Bufalo e le critiche della rete

Non è la prima volta che Diana Del Bufalo finisce nel mirino degli hater: solo qualche mese fa, infatti, l’attrice era stata bersagliata dopo una cena al ristorante insieme alla madre.

Alcuni leoni da tastiera decisero di accusarla pesantemente sostenendo che spendesse i suoi soldi in vizi invece di fare beneficenza.

Quel duro attacco, portò l’attrice di Che Dio ci aiuti ad intervenire. “Voi non sapete niente della mia vita. Non sapete se faccio beneficenza o se non la faccio – sbottò lei -. Non sapete se sono altruista o se sono una st***za egoista”.

“Non sapete niente! La beneficenza si fa in silenzio? Ah sì?? Però quando la si mostra rompete il c***o e viceversa! – continuò furiosa Diana – . Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete. Giudiconi nullafacenti. Voi che fate per il prossimo?”.

Quell’episodio, poi, costrinse la Del Bufalo ad allontanarsi per un po’ dai social cancellando il suo profilo Instagram, salvo poi ritornare ad essere attiva a distanza di alcuni giorni.