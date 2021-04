Mentre il cantante Gianni Morandi è in via di guarigione dopo l’incidente domestico che lo ha visto coinvolto, i suoi fan si chiedono come sono diventati i figli del cantante, Marianna e Marco? Vediamoli insieme.

Da ben venti giorni ormai, il tanto amato Gianni Morandi è ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena per le gravi ustioni riportate alle mani mentre era intento con i lavori di campagna nella sua tenuta alle porte di Bologna. Sono stati giorni d’apprensione da parte dei fan ma il cantante, attraverso il suo profilo Instagram, interagisce con i follower e li rassicura sul suo stato di salute, che è in ripresa.

Così, mentre tutti i seguaci sono attenti alla situazione di Gianni Morandi, molti altri fan si lasciano andare alla curiosità e si chiedono: come sono diventati i due figli, Marianna e Marco? Oggi i fratelli Morandi, più uniti che mai, sono due adulti maturi di 52 e 47 anni. Siete curiosi di vederli?

Gianni Morandi: i figli Marco e Marianna

Dal cilindro di Instagram spuntano sempre tante novità, così sul profilo di Marianna Morandi, lo scorso 12 febbraio, viene pubblicata una foto amarcord insieme a suo fratello Marco: i due figli dell’amato cantante Gianni Morandi si dimostrano pubblicamente amore fraterno.

In occasione del compleanno di Marco, sua sorella pubblica una loro foto di gioventù: la bellissima Marianna è avvinghiata in uno stretto abbraccio a suo fratello che, secondo la moda del momento, aveva una capigliatura ‘afro’ con delle treccine rasta.

“Sei sempre stato un ‘figo’ pazzesco” scrive con affetto Marianna a suo fratello Marco: “Ma quanti anni compi?” chiede con ironia. I fratelli Morandi, infatti, non sono più dei giovincelli: Marco, classe 1974, ha appena compiuto 47 anni mentre sua sorella Marianna ha 52 anni.

Vediamoli oggi, ecco come sono diventati, genitori anche loro.

I fratelli Morandi: ecco come sono diventati

Marianna e Marco sono nati dal primo matrimonio che il cantante Gianni Morandi ha avuto con la sua collega bolognese, Laura Efrikian.

Marianna Morandi, oggi, è mamma di Paolo e Giovanni, nati dalla sua lunga relazione con il cantautore Biagio Antonacci. La donna, però, non ha seguito le orme musicali del padre ma ha coltivato la sua passione per l’arte e per la recitazione, diventando un’attrice di teatro.

La primogenita di Gianni Morandi è diventata famosa da piccola quando ha prestato la sua voce nel brano Sei forte papà.

Marco Morandi, invece, oltre ad essere identico a suo padre Gianni, ha coltivato come lui la passione per la musica e fin da piccolo ha iniziato a studiare strumenti come il violino, etc. E’ diventato celebre nel 1998 quando ha calcato il palco del Teatro Ariston, gareggiando nella Sezione Giovani, con il singolo Come il Sole.

LEGGI ANCHE : Il ritorno di Gianni Morandi sul web. Ecco come sta il cantante

Ancora oggi i due Morandi si trovano a collaborare ed il 47 enne spesso segue suo padre in giro per i tour musicali, contribuendo alle sue performance con la sua musica.

Marco ha anche esperienze alle spalle nel mondo della recitazione ed in particolare, nella sua vita privata, ha sposato Sabrina Laganà, addetta alla comunicazione dei vip, con la quale ha formato una famiglia felice, con i loro tre bambini.