Uomini e Donne, Sophie in lacrime: “Con Matteo è finita”

Sophie Codegoni ha ufficializzato, in lacrime, la fine della relazione con Matteo Ranieri: la ex tronista di Uomini e Donne non ha nascosto l’amarezza per la situazione venutasi a creare dopo il programma.

Le voci di crisi tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri circolavano da giorni, ma nessuno dei due protagonisti di Uomini e Donne aveva osato confermare o smentire i gossip. Solo qualche giorno fa, la ex tronista si era limitata a chiedere del tempo ai suoi fan prima di potersi esprimere a riguardo. E, nelle ultime ore, la Codegoni ha deciso di fare una lunga – e sofferta – diretta Instagram in cui ha ufficializzato la fine della relazione con Matteo.

La distanza, come si è più volte detto, non è stato il motivo scatenante la rottura. Sophie ha smentito queste indiscrezioni e ha parlato di una serie di episodi che l’hanno portata a capire che Ranieri non potesse essere la persona giusta per lei. In più, una serie di pettegolezzi sui presunti tradimenti da parte dell’ex corteggiatore, avrebbero reso l’atmosfera tra i due molto pesante. Alla fine, entrambi hanno preferito mettere fine ad una conoscenza che sembrava essere iniziata con tutti i migliori propositi.

Sophie e Matteo si sono lasciati

“Non è stata una situazione semplice. Oggi lo scopo è non piangere che è dura – ha esordito Sophie nel corso della sua diretta social – . La storia tra me e Matteo è finita”.

Raccontando di aver scelto di partecipare a Uomini e Donne dopo un lungo periodo durante il quale l’approccio con gli uomini le sembrava difficile, Sophie ha ammesso di aver trovato in Matteo un ragazzo in grado di farla sorridere.

Al momento dell’uscita da Uomini e Donne, però, le cose non sono andate come sperava.

“Le cose fuori sono state un po’ diverse. Non mi sento di dare colpe a nessuno, non voglio puntare il dito – ha detto lei – . Quando l’ho scelto, sapevo della nostra diversità però le emozioni che provavo, e che provo ancora, mi hanno portato a fregarmene”.

Certa di aver fatto comunque la scelta giusta, la Codegoni ha spiegato come la “diversità mentale” abbia portato lei e Matteo Ranieri ad un “distacco a livello fisico”.

“Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito in questi 5 mesi insieme. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori – ha aggiunto – . La distanza non è mai stata un problema, si sapeva che non sarebbe stato facile”.

Matteo ha tradito Sophie? La verità

I fan collegati su Instagram con Sophie, dunque, hanno iniziato a farle delle domande riguardanti le voci sui presunti tradimenti da parte di Ranieri.

A riguardo, la ex tronista di Uomini e Donne ha smentito e ha continuato a parlare di una serie di episodi che li hanno portati a lasciarsi definitivamente.

“Matteo non mi ha tradita, assolutamente. Sono stata pesante perché leggevo dei gossip dove si parlava del fatto che lui avesse un’altra, cosa alla quale non ho creduto – ha spiegato – . Non ci siamo trovati, siamo diversi”.

“Non è mai bello quando finisce una storia in cui si è creduto tanto. Ho cercato di fare di tutto perché andasse bene ma purtroppo non è andata – ha aggiunto Sophie – . Sono uscita dalla trasmissione innamorata e non si supera in due settimane. Non è semplice. Adesso devo riprendermi”.