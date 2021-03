Uomini e Donne, Sophie e Matteo storia al capolinea: l’indiscrezione

I gossip sulla fine della storia tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri di Uomini e Donne si rincorrono e, nelle ultime ore, qualcuno ha confermato i pettegolezzi: pare che si siano lasciati.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri hanno lasciato gli studi di Uomini e Donne pronti ad iniziare una vita insieme lontano dalle telecamere. Sembrava che tra la ex tronista e l’ex corteggiatore ci fossero tutti i presupposti perché l’amore, nato negli studi televisivi di Canale 5, potesse continuare, ma i due sono stati costretti a fare i conti con la realtà.

La distanza geografica – lui a Genova, lei a Milano – pare abbia giocato brutti scherzi e, l’impossibilità di vedersi frequentemente a causa del lockdown avrebbe aggravato la situazione. Così, dopo settimane di indiscrezioni sulla fine della relazione tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, pare proprio che i due abbiano deciso di mettere un punto sulla storia nata a Uomini e Donne.

Sophie e Matteo si sono lasciati

Ad anticipare che Sophie e Matteo si sono lasciati è stato il blogger Amedeo Venza che, attraverso il suo profilo Instagram, ha ufficializzato la rottura della coppia nata a Uomini e Donne.

“Mi dispiace doverlo dire io, ma la frequentazione o l’inizio della storia tra Sophie e Matteo pare non abbia dato i frutti desiderati – si legge sui social – . Oltre la distanza, complice anche il periodo di lockdown che non ha permesso ai due ragazzi di viversi in maniera più spensierata e autentica”.

Secondo quanto spifferato da Venza, dunque, le difficoltà dovute al periodo storico che stiamo vivendo avrebbero reso molto difficile la continuazione della storia tra la Codegoni e Ranieri.

“Condivido il silenzio stampa di Matteo, ma non condivido quello di Sophie in quanto protagonista numero uno della storia – ha aggiunto Venza – . Se Matteo è sempre apparso quello più riservato e distaccato verso i social, Sophie è invece apparsa fin da subito più avvezza e a suo agio davanti ai selfie, video, ecc […] Doveva quindi usare Instagram anche per […] aggiornare i fan che l’hanno sostenuta […] circa la sua situazione sentimentale”.

Sophie interviene: la verità sulla storia con Matteo

E, proprio i fan di Sophie Codegoni, pare la stiano inondando di richieste riguardo la storia con Matteo Ranieri.

Sommersa di messaggi da parte dei più curiosi, la ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di intervenire con una breve Instagram story chiedendo più tempo a disposizione prima di pronunciarsi.

“Sto leggendo i vostri messaggi e vedo che c’è spesso la stessa domanda e tanti insulti – ha esordito Sophie – .Non sto facendo finta di non vedere e soprattutto non vi voglio escludere da nulla. Vi chiedo solo un attimo di tempo, un po’ di comprensione. Fidatevi di me…”.

Le parole della Codegoni, dunque, lasciano intendere che ci siano delle novità nel rapporto con Matteo e, molto probabilmente, non si tratta di notizie felici da dare ai fan.