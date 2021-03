Fabrizio Corona ha lasciato l’ospedale: trasferito in carcere

Fabrizio Corona è stato dimesso dall’Ospedale Niguarda di Milano ed è tornato in carcere. L’ex agente fotografico dovrà scontare 2 anni dietro le sbarre.

Dall’ospedale in carcere

Secondo quanto riferito dall’Ansa le condizioni di salute di Fabrizio Corona sono migliorate e per questo motivo è stato trasferito al carcere di Monza. L’ex marito diNina Moric si era procurato delle ferite ai polsi dopo aver appreso la notizia della sua incarcerazione.

I giudici della Sorveglianza di Milano infatti hanno revocato il differimento pena in detenzione domiciliare che gli era stato concesso nel dicembre 2019 per una patologia psichiatrica. Una decisione presa in parte anche a causa delle varie apparizioni televisive e social di Corona negli ultimi tempi, che hanno scatenato più di una polemica.

La protesta di Fabrizio Corona e le sue condizioni di salute

A causa di una serie di violazioni delle prescrizioni, a Fabrizio Corona è stato revocato il differimento pena e l’imprenditore non solo ha in principio minacciato il suicidio ma ha portato avanti uno sciopero della fame in ospedale come forma di protesta.

Un risvolto che ha lasciato interdetti anche la difesa di Corona, i legali Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, i quali hanno dichiarato che il provvedimento della Sorveglianza ha disatteso tutte le relazioni degli esperti nelle quali si diceva che Corona avrebbe dovuto proseguire il percorso di cure fuori dal carcere.

La Sorveglianza milanese ha stabilito che Fabrizio Corona deve ritornare in carcere e ieri sera, 22 marzo, l’ex re dei paparazzi è stato portato nel carcere di Monza, dove dovrà restarci per circa 2 anni. Una scelta arrivata perchè le condizioni di salute del 46enne, sono migliorate.

Chi lo sta sostenendo

Sono tanti i vip e personaggi del mondo dello spettacolo che in questi giorni hanno dato la propria solidarietà a Corona. L’ultimo è Gianluca Grignani: il cantante in queste ore gli ha dedicato alcune strofe di una sua canzone, Sogni Infranti.

“Fabrizio Corona, sicuramente ha commesso molti errori…ma non si può ignorare il fatto che in Italia c’è chi si è macchiato di reati più gravi e nonostante ciò, non ha fatto i conti con la giustizia!” ha scritto il cantante, allegando una foto che ritrae Fabrizio Corona in primo piano. “Chi sbaglia deve pagare, ma questo deve valere per tutti se è vero che “La legge è uguale per tutti”.

L’imprenditore, tra gli altri, è stato sostenuto anche da Adriano Celentano, Belen Rodriguez, Asia Argento.Nina Moric invece ha preferito trincerarsi dietro un muro di silenzio, preferendo non commentare i fatti . Tuttavia la showgirl ha svelato ai suoi follower che suo figlio, avuto da Fabrizio Corona, è tornato a vivere con lei.