Antonello Venditti vaccinato, il cantante racconta la sua esperienza

Antonello Venditti, una delle voci storiche del panorama musicale italiano, dopo essersi vaccinato ha deciso di condividere con i suoi fans l’esperienza.

Il tema dei vaccini è diventato centrale negli ultimi mesi, i mezzi di informazione trattano l’argomento giornalmente e anche personaggi noti dell’intrattenimento e dello spettacolo decidono di condividere le loro opinioni o esperienze al riguardo. Questa volta a farlo è stato Antonello Venditti.

L’esperienza di Antonello Venditti con il vaccino

Il cantautore romano dopo aver effettuato la prima dose di vaccino ha deciso di condividere con i suoi numerosi followers (più di 64 mila), l’esperienza. In particolare Venditti ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, intitolandolo Storia di un vaccino. Nel breve filmato, il cantate ha raccontato di essersi vaccinato alla Nuvola di Fuksas, struttura -dice l’artista che ha partecipato all’inaugurazione- nata per essere utilizzata al fine di eventi come concerti, banchetti e intrattenimento ma vista la situazione è stata convertita e sfruttata per fronteggiare la pandemia. ” […] Mi pare sia una cosa bellissima che un’opera d’arte possa convertirsi a utilità per una collettività“ dice Antonello.

La scelta del cantante

Inoltre Venditti, rivela anche di aver effettuato il vaccino di Astrazeneca, al centro del ciclone nelle ultime settimane a causa di informazioni travisate che hanno creato non pochi problemi. Il cantante, in totale sincerità, afferma di aver riflettuto a lungo sulla scelta di effettuare il vaccino prodotto dall’azienda anglo-svedese, ma di aver deciso di effettuarlo definendolo “proletario”: “[…] in effetti credo sia addirittura quello che funzionerà meglio per tutti noi, perché costa poco. Non so se ci azzecco o no…”. Inoltre ha anche aggiunto un plauso all’organizzazione che si è dimostrata perfetta.

L’importante messaggio finale di Venditti

Quello di Venditti è decisamente un messaggio positivo e rassicurante da parte di un nome che può arrivare a un pubblico ampio. Lo stesso cantautore afferma di avere l’obiettivo di confortare le persone ancora titubanti sulla questione vaccino esortando tutti a effettuarlo in modo da uscire il prima possibile da questa brutta storia: “W tutti i vaccini del mondo, fate quello che vi pare, ma vaccinatevi, almeno ci potremo divertire e tornare a riabbracciare tra di noi nella vita…”. Il video del cantante è stato molto apprezzato dai fans tanto da superare le 10 mila visualizzazioni in meno di un giorno e trovare il supporto e l’approvazione nei commenti da parte dei followers.