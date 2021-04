Ascolti Tv mercoledì 31 marzo: boom per Chi l’ha visto? sul caso Denise Pipitone

Nella serata di mercoledì 31 marzo le reti televisive hanno offerto un’ampia scelta ai telespettatori. Scopriamo chi li ha conquistati.

Come di consueto la fascia serale è una delle più ambite dai network televisive, che hanno l’obiettivo di conquistare più telespettatori possibili.

Gli ascolti della nazionale

La serata di mercoledì ha nuovamente visto come protagonista la nazionale italiana che, su Rai 1, ha giocato una partita valida per la qualificazione ai Mondiali del Qatar del 2022 contro la Lituania. La gara ha intrattenuto 5.972.000 spettatori pari al 21.7% di share.

Boom di ascolti per Chi l’ha Visto

Nonostante la concorrenza della nazionale Canale 5, principale rete concorrente del primo canale, si è difesa bene grazie a Svegliati amore mio, miniserie giunta alla seconda puntata con protagonista Sabrina Ferilli, che racconta la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando scopre che la giovane figlia è malata di leucemia. La donna indaga sulla possibile causa della malattia e scopre che questa risiede nelle polveri sottili emesse dalla Ghisal, acciaieria in cui il marito Sergio lavora da 20 anni. L’appassionante serie, basata su una storia vera, ha raccolto 3.586.000 spettatori pari al 14.7% di share.

A seguire Canale 5 con un distacco irrisorio troviamo a sorpresa Rai 3 con Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli, che nella serata di mercoledì ha approfondito il caso di Denise Pipitone a seguito della riapertura dovuta alle nuove indiscrezioni. Il programma ha appassionato 3.520.000 spettatori pari ad uno share del 15.2%.

Gli ascolti delle altre reti

Torniamo in casa Mediaset con Italia 1 che ha trasmesso Jack Reacher – Punto di non ritorno, film del 2016 con Tom Cruise e Cobie Smulders, conquistando l’attenzione di 2.040.000 spettatori corrispondenti a uno share dell’8.1%. Debutto positivo per Game of Games su Rai 2 -nuovo game show che segna il ritorno di Simona Ventura in Rai- con 1.267.000 spettatori pari al 5.1% di share. A seguire con un distacco non indifferente troviamo la7 con Atlantide, programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori, che nella serata di mercoledì ha dedicato uno speciale al Mostro di Firenze intrattenendo 610.000 spettatori con uno share del 3%. Subito dopo si piazza Rete 4 con Subito Italia Speciale che totalizza 599.000 spettatori e uno share del 2.6%. A chiudere Tv8 con il best of Italia’s Got Talent che ha intrattenuto 409.000 spettatori con l’1.8% di share; mentre Canale Nove con Accordi e Disaccordi ha raccolto 398.000 spettatori con l’1.5% di share.