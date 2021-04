La cantante Elodie decide di far girare la testa al suo fidanzato Marracash e a tutti i suoi follower. Pubblica, così, uno scatto in cui è pazzesca con un mini vestitino e le gambe in mostra. Vediamola insieme.

Elodie, oltre ad essere una cantante di talento, con un animo grintoso, è veramente una donna bellissima e molto sensuale, che fa impazzire i suoi follower con il suo stile camaleontico.

Recentemente l’abbiamo vista sul palcoscenico del teatro Ariston, impegnata nel ruolo di co-conduttrice di Amadeus per presentare i concorrenti in gara. Per quell’occasione così importante, Elodie si è mostrata in tutta la sua bellezza elegante e impeccabile.

Il team che ha curato il look di Elodie per Sanremo 2021, ha cercato di evidenziare parte della sua personalità, molto sensuale e affascinante ma allo stesso tempo energica e atletica. L’obiettivo è stato raggiunto: Elodie è salita sul palcoscenico dell’Ariston, senza sottrarre all’occhio la sua sensualità e evidenziando le emozioni forti con un bellissimo e commovente monologo.

Ma Elodie, anche sul suo profilo Instagram, continua a evidenziare la sua sensualità e questa volta l’obiettivo è far girare la testa a Marracash.

Elodie è pazzesca con un mini vestitino: eccola

E’ innamorata persa del suo Marracash e così Elodie lo conquista giorno dopo giorno, anche attraverso i suoi outfit, perché anche l’occhio vuole la sua parte.

Così la cantante appare in un mini abito color beige, che fa pan dan con un lungo cappotto ed una borsetta Versace color cipria: è pazzesca e il suo look fa perdere la testa al fidanzato, che nella foto è insieme a lei e le tiene la mano.

Balza alla vista la gonna vertiginosa del vestitino indossato da Elodie che, per con un tocco sexy decide di mettere degli stivaloni di colore bianco. In rilievo un dettaglio non trascurabile: le gambe della cantante in bella vista che hanno impazzire tutti i suoi fan.

Nel selfie Elodie, con un viso messo in rilievo da uno chignon, sorride serena e beata, felice di avere accanto a se la persona più importante della sua vita.

L’amore di Elodie per Marracash

Da quando è legata al cantante Marracash, Elodie non nasconde i suoi sentimenti e la sua felicità al pubblico. L’amore per il suo collega è molto profondo e la bellissima Elodie ne parla come “la storia della mia vita“, dicendo che tutto s’incastra perfettamente tra loro.

Ammette di essere stata fortunata a conoscere il rapper con cui ha una intensa sintonia, soprattutto perché queste affinità capitano raramente o quasi mai e senza imbarazzo confessa: “Non ho mai amato nessuno, così come amo lui”.

Alla domanda se la coppia ha in progetto in futuro matrimonio e figli, Elodie non si sottrae e risponde anche in questo caso con molta sincerità: “Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi ma rispettarsi, crescere insieme”.

LEGGI ANCHE : Elodie ci da un taglio. Ecco il suo nuovo look

LEGGI ANCHE : Elodie sbotta sui social contro gli hater: “Ci sono un sacco di str***i frustrati”

Una storia d’amore, quella di Elodie e Marracash, che fa sognare e si rinnova giorno dopo giorno.