Giulia De Lellis svela perché ha tanti follower: “Ecco il mio talento più grande”

Ospite di Maurizio Costanzo, durante la puntata del suo celebre talk show serale andata in onda il 31 marzo, Giulia De Lellis ha spiegato il motivo del suo successo, spiegando qual è il suo talento più grande.

Giulia De Lellis, 25enne da milioni di follower

Era il 2016 quando, nello studio televisivo di “Uomini e Donne“, si affacciava una ragazza di appena vent’anni con lo scopo di corteggiare Andrea Damante, che all’epoca sedeva sul trono più ambito d’Italia. Oggi, quella ragazza, ne ha fatta tanta di strada ed è diventata uno dei volti più amati e influenti del Bel Paese. Stiamo parlando di Giulia De Lellis, giovane influencer che ha da poco spento venticinque candeline, la quale vanta al momento la bellezza di quasi 5 milioni di follower su Instagram: un record a dir poco straordinario, considerata la giovane età. Giulia ha saputo conquistare fin da subito il favore del pubblico, grazie a un carattere schietto, diretto e molto spontaneo. Non ha mai tradito, inoltre, le proprie origini, mostrando di essere notevolmente devota alla sua famiglia.

Giulia ospite del “Maurizio Costanzo Show” spiega il motivo del suo successo

Nella puntata del “Maurizio Costanzo Show” andata in onda mercoledì 31 marzo, si è parlato di influencer e si è cercato di indagare il motivo di questo nuovo e ormai irrinunciabile fenomeno culturale di massa. Interrogata Massimo Gramellini, giornalista che non ha di certo bisogno di presentazioni, Giulia De Lellis ha spiegato il motivo del suo successo, ponendo l’accento sulla sua dote più importante. “Il mio talento più grande è quello della comunicazione. Diciamo che ho trovato la giusta empatia e il giusto modo di comunicare con le persone che mi seguono.” ha spiegato la bella influencer romana, aggiungendo inoltre che “Sicuramente alla base c’è tantissima curiosità che è data dal fatto di sapere quello che mangio, la musica che ascolto, il modo in cui condivido la mia vita sentimentale. Mi vedono come un’amica, come la ragazza della porta accanto che è partita da un paese piccolissimo, con tanta determinazione e un pizzico di fortuna, è riuscita ad ottenere tutto quello che desiderava”.

L’opinione di Tommaso Zorzi su Giulia

Nello studio era presente anche Tommaso Zorzi, divenuto anche lui famoso grazie ai social network. L’influencer milanese ha commentato il “fenomeno De Lellis”, spendendo parole positive per la ragazza: “Lei è la versione italiana del sogno americano. È una ragazza rimasta molto umile, molto con i piedi per terra. Parla ai suoi follower come parla con me al telefono. Questa è la chiave del suo successo. È una ragazzina che porta un sacco di numeri ai brand, fattura un sacco, è a tutti gli effetti un’imprenditrice pur essendo rimasta una ragazzina. I follower rivedono il sogno in lei”.

Giulia è un fenomeno mediatico che ha saputo catalizzare su di sé un’immensa attenzione e sono davvero numerose le sue fan. In Italia, naturalmente, l’influencer più seguita è Chiara Ferragni, ma anche l’ex volto di “Uomini e Donne” ha dimostrato, e continua a dimostrare, di avere la stoffa per svolgere questo lavoro.

