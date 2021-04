Alba Parietti ritrovata incoscienza: “Chi se ne frega…”

Alba Parietti sembra voler superare l’età della ragione, lasciandosi andare ad una nuova spensieratezza: la conduttrice ha condiviso sul suo profilo una foto destinata a far discutere.

Alba Parietti ha abituato il suo pubblico a rapidi colpi di scena nella sua vita: una donna che non si è mai arresa, conquistando, a colpi di grinta e sensualità, un posto nel cuore degli italiani.

Sempre molto attiva sui social, la donna annuncia cambiamenti all’orizzonte: in particolare la conduttrice sembra essere decisa a mostrare un lato meno razionale e più sbarazzino.

Alba Parietti in posa per Instagram vestita solo di una canotta

Alba non si scoraggia nemmeno di fronte alle critiche dei numerosi haters pronti a scatenarsi sotto le sue immagini: la Parietti aveva annunciato ironicamente la sua pensione anticipata, in barba a tutte le critiche, per poi rispondere a tono a chi la punzecchia spesso e volentieri invitandola a ritirarsi dalle scene. La bella protagonista del mondo dello spettacolo arricchisce sempre il suo profilo social di nuove immagini che la ritraggono durante la sua quotidianità, accompagnate da didascalie che spesso innescano la polemica.

Tra le ultime foto pubblicate dalla donna spunta un selfie che la vede ritratta a figura intera, davanti allo specchio, coperta solo di una canotta: la Parietti fissa l’obiettivo e tira il capo di vestiario con una mano per tenerlo adeso al corpo e nascondere qualche zona troppo intima. A corredo dell’immagine queste parole: “L’età della ritrovata incoscienza due crepes alla nutella chi se ne frega della cellulite, dove c’è gusto non c’è perdenza 😜“.

Parole che lanciano un messaggio ben preciso, più volte condiviso da Alba: l’invito ad accettarsi così come si è, senza tener conto del tempo che passa o combattendolo, a colpi di sensualità. La Parietti dichiara di essere pronta ad abbracciare una nuova età dell’incoscienza: per Alba bisogna essere meno razionali e più aperti alla follia, ovviamente un tipo di follia sana.

Alba e il rapporto con la madre: “Non aveva pietà”

Di follia “insana” Alba ha esperienza nella cura dei problemi psichiatrici che hanno colpito sua madre. Intervistata da Storie Italiane, programma nel quale la Parietti ha avuto uno scontro con Eleonora Daniele, la donna ha raccontato la storia della malattia di sua madre.

“Mia mamma era una donna meravigliosa, quando aveva queste crisi aveva atteggiamenti paranoici, non riconosceva nessuno, non aveva pietà, tu eri un estraneo assoluto, anzi lei era convinta che vi fosse un’associazione alle sue spalle governata da me e mio padre, e io arrivavo a darle ragione. Come mai non è intervenuto un medico? Il rischio era che mia madre facesse la fine di mio zio, direttamente al manicomio, che voleva dire la morte civile, ti davano due scosse elettriche e non eri più un essere umano, vivevamo nello spettro di mio zio”, ha precisato la Parietti, raccontando dei periodi bui del genitore.

Da mamma la Parietti ha riversato tutto il suo affetto nei confronti del figlio Francesco Oppini, che dopo l’esperienza nel Grande Fratello Vip è diventato uno dei volti noti del panorama social e televisivo.