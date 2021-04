“Fine set”, Ludovica ultimo saluto a Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più apprezzate e seguite di casa Rai. La nuova stagione, trasmessa nella fascia pomeridiana, ha conquistato i telespettatori ma potrebbero esserci delle novità importanti.

La fiction in onda nel pomeriggio di Rai 1 è ispirata Al Paradiso delle Signore di Emile Zola, scrittore e giornalista francese. Ovviamente rispetto all’opera dell’autore ci sono delle variazioni a partire dall’ambientazione, che nella serie è Milano, passando per i personaggi fino alle trame dei vari episodi.

Le sorprese della terza stagione

Nel corso delle tre stagioni de Il Paradiso delle Signore i telespettatori non hanno potuto fare a meno di appassionarsi alle vicende in cui i protagonisti sono coinvolti. Punto di forza della fiction sono indubbiamente i personaggi rappresentati con tutte le loro debolezza in cui è facile immedesimarsi. La terza stagione ha riservato molte sorprese per alcuni dei personaggi, è il caso di Ludovica Brancia di Montalto.

Crollano le certezze di Ludovica

La donna indubbiamente di successo, negli ultimi episodi sta vedendo crollare molte delle sue certezze. A partire da quella economica vista la scoperta dei debiti della madre, l’0biettivo per Ludovica è quello di salvare la propria reputazione nonostante le tante difficoltà che sta affrontando. Una delle soluzioni sarebbe un buon matrimonio, ma la donna non è disposta a scendere a questo tipo di compromessi anche perché il suo cuore è già impegnato da una persona inaspettata.

Il saluto finale di Ludovica

Si tratta di Marcello. I due negli ultimi episodi sono diventati molto intimi e sembra che sia scoccata la scintilla di un amore sincero e profondo che li ha resi protagonisti indiscussi della trama. Secondo le prime indiscrezioni si potrebbe trattare della coppia che catalizzerà su di sé le attenzioni. Ma per avere certezze al riguardo probabilmente bisognerà aspettare la prossima stagione. A confermarlo un recente post di Giulia Arena, attrice siciliana nei panni di Ludovica Brancia di Montalto, che ha pubblicato un bellissimo scatto della scenografia de Il Paradiso delle Signore con scritto: “Fine Set”. Lo scatto non è passato inosservato tra i followers dell’interprete tanto da superare i 4 mila likes e ricevere centinaia di ringraziamenti nei commenti da parte dei fans per avergli tenuto compagnia grazie all’amata fiction.