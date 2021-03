Tommaso Zorzi insulti sul web. Giorgia Meloni scrive: “Ha tutta la mia solidarietà…”

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 riceve una serie di insulti sul web. In suo ‘soccorso’ social arriva Giorgia Meloni che scrive una lettera di solidarietà all’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi. Cos’è accaduto?

Tommaso Zorzi è, indiscutibilmente, uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo in questo periodo. A riconoscere la sua popolarità è stato anche lo stesso giornalista Maurizio Costanzo che, dopo averlo avuto come ospite, è stato inondato di messaggi di elogi per il vincitore del Grande Fratello Vip.

Lo stesso Costanzo ha così ammesso di non aver mai ricevuto così tanti consensi per un suo ospite, riconoscendo Tommaso Zorzi come un ‘fenomeno televisivo’.

Nonostante tutto, però, l’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi, nelle scorse ore è stato molto criticato, e da alcuni haters anche insultato, sul web, al punto che in suo soccorso social è arrivata la leader di Fratelli d’Italia. Vediamo i dettagli della vicenda che ha coinvolto Zorzi e Giorgia Meloni.

Tommaso Zorzi: insulti sul web

Amato tantissimo ma da alcuni haters anche criticato: questa volta Tommaso Zorzi è entrato nell’occhio del ciclone delle critiche a causa del suo dibattito televisivo avuto con Giorgia Meloni.

L’influencer è stato ospite nel programma del Maurizio Costanzo Show e con lui c’era anche la leader di Fratelli d’Italia. In quell’occasione, i due hanno avuto un dibattito e scambio d’opinione.

Il tema che hanno discusso Zorzi e la Meloni è stato relativo alla possibilità di estendere il voto ai sedicenni. Uno scambio di opinioni molto tranquillo e pacato, una chiacchierata che Tommaso ha avuto con una disponibile Giorgia Meloni, pronta a rispondere sui temi di attualità.

Il popolo del web, però, non ha apprezzato e condiviso l’atteggiamento di Zorzi, troppo morbido con la leader politica, lontano dal suo modo polemico e incalzante. Inoltre a deludere i followers è stata la tematica: molti si aspettavano che Zorzi cogliesse l’occasione per parlare dei diritti del mondo LGBTQ.

Così sono iniziate le critiche e anche alcuni insulti rivolti a Zorzi dagli haters.

Giorgia Meloni in difesa di Tommaso Zorzi

Sui commenti che si stanno rincorrendo sul web, dopo l’incontro tra la Meloni e Zorzi, la leader di Fratelli d’Italia ha deciso di non tacere ed esprimere la massima solidarietà per il vincitore del Grande Fratello Vip.

Così Giorgia Meloni ha deciso di scrivere una lettera aperta, dove esprime massima solidarietà al giovane influencer. La Meloni spiega come nell’incontro avuto da Maurizio Costanzo si è parlato della possibilità di estendere il diritto di voto ai sedicenni, un dibattito pacifico, tranquillo e intelligente.

“Qualcuno non ha gradito il nostro atteggiamento e ha pensato di insultare Tommaso per non aver avuto un atteggiamento duro e non essersi scontrato con me“ scrive Giorgia Meloni.

La leader politica esprime tutto il suo supporto a Zorzi per i gravi insulti e le offese che sta ricevendo, aggiungendo: “sicura che non sarà qualche commento indegno a demoralizzarlo”.

Per il momento dalla controparte, quella che vede Tommaso Zorzi vittima di questi attacchi ingiusti e gratuiti, ancora non arriva una replica. Sicuramente il vincitore del Grande Fratello Vip apprezzerà la solidarietà di Giorgia Meloni.