Un ragazzo vissuto all’ombra di un fratello ingombrante, che ha deciso di seguirne le orme: lui è Luca Marini e sta per sfidare il maggiore Valentino Rossi.

Ebbene sì, anche Valentino Rossi ha un fratello, un pilota di moto che sta per esordire in pista nel Mondiale numero 20 della MotoGp, in sella alla sua Ducati.

Luca Marini è nato a Urbino il 10 agosto 1997 ed è figlio di Stefania Palma, madre di Valentino Rossi, e di Massimo Marini.

Luca Marini, tanta gavetta sulle minimoto prima del MotoGp

Anche Luca è cresciuto a Tavullia, seguendo l’esempio del fratello, e ha deciso fin da piccolissimo, già dall’età di quattro anni, di avvicinarsi al mondo delle minimoto. Anche lui ha scelto un logo, che lo accompagna fin dalle prime gare: nel logo compare Guido, il caro bulldog di famiglia, che tiene fra le zampe il numero 97, suo anno di nascita. Per gareggiare ufficialmente, però, il ragazzo ha dovuto sostituire il 97 con il 10.

Nel 2004 è salito in sella alla sua minimoto per l’ultima gara di campionato europeo arrivando quinto, per poi vincere all’endurance per Telethon dello stesso anno. Da lì in poi è stato un crescendo di successi che lo hanno portato al tanto atteso confronto con il fratello maggiore. Del fratello minore Valentino Rossi ha parlato al Corriere della Sera: “Siamo diversi. Per esempio è veramente una persona seria. Lui, dico. Lo guardo e certe volte sembra l’unico quarantenne della famiglia. E’ un figo, ha un enorme talento, ha sempre creduto nei propri mezzi. Mi aspetto che faccia molto bene anche se gli servirà tempo per imparare a guidare la Ducati”, ha detto.

Valentino Rossi e la sfida con il fratello in pista

Luca Marini è emozionatissimo per l’esordio e ha parlato delle sue aspettative rispetto a questo debutto nel mondo dei piloti “adulti”, dove si troverà a confrontarsi con campioni dal ricco curriculum proprio come Valentino.

“Mi hanno sempre detto che sono uno molto razionale, ma vedere da vicino una MotoGP, poterla toccare e sapere di poterla guidare fra poco è qualcosa di incredibile. Penso quotidianamente a quali potrebbero essere le sensazioni guidando la moto: quando risali in sella dopo la pausa invernale, anche i primi giri con la Moto2 ti sembrano fantastici, ti sembra che la moto vada fortissimo; non riesco nemmeno a immaginare come sarà con la MotoGP. Questa è la categoria numero uno del motociclismo, me la devo godere giorno per giorno”, ha raccontato elettrizzato al pensiero di scendere in pista.

Attualmente Luca Marini vive a Tavullia, nelle Marche, è felicemente fidanzato con Marta Vincenzi e insieme hanno due cani, Chanel e Wendy. Per la prima volta Luca e Valentino si sfidano sul circuito di Losail in Qatar nella prima gara di MotoGp della stagione, in programma questa domenica alle 19. Come andrà a finire la sfida in famiglia? “Non so se sarà possibile arrivargli davanti: significherebbe veramente andare forte, perché lui fa paura. Ma se dovesse succedere, non credo proprio che ci saranno problemi”, dice Luca.