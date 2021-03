Tina Cipollari grande spavento per le vie di Roma. Ecco cos’è successo

Uno spiacevole episodio ha coinvolto la tanto amata opinionista di Maria De Filippi: Tina Cipollari ha avuto un grande spavento mentre era a spasso per le vie della Capitale. Cos’è successo?

La protagonista indiscussa del salotto di Maria De Filippi è l’opinionista Tina Cipollari che da anni ormai è la colonna portante di Uomini e Donne.

La vamp tanto amata dagli italiani, con il suo estro e il suo modo di fare, riesce ad ogni puntata a vivacizzare e movimentare le puntate del daytime, punzecchiando i corteggiatori e soprattutto animando il percorso delle dame e dei corteggiatori del trono Over.

Tina Cipollari non si sottrae ed in particolare è sempre pronta a rendersi protagonista di siparietti divertenti, regalando al pubblico e alla stessa Maria De Filippi, sorrisi e tanto divertimento. Purtroppo, però, questa volta c’è poco da sorridere per quanto l’è accaduto per le vie di Roma. Vediamo cos’è successo all’opinionista di Uomini e Donne.

Tina Cipollari grande spavento: ecco cos’è successo

La super vamp di canale 5 è stata protagonista di uno spiacevole evento che le ha procurato grande paura, così come rivelato da Roma Today.

Secondo quanto riportato dal portale, Tina Cipollari era a Fiumicino ed è stata vittima di uno scippo. Il malvivente ha colto un momento di distrazione dell’opinionista, per sottrarle la borsa che Tina portava con se.

Per fortuna, però, nella borsetta la Cipollari non aveva documenti o denaro ma solo un rossetto ed uno specchietto. Ovviamente, però, lo spiacevole episodio ha spaventato lo stesso la nota opinionista che ha deciso, comunque, di denunciare l’accaduto alle autorità.

Le Forze dell’Ordine, raccolta la denuncia sporta da Tina, hanno immediatamente avviato le indagini e non è stato difficile risalire all’identità del malvivente, grazie anche alle telecamere di zona che hanno ripreso il tutto.

La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e, acciuffato il ladro, Tina Cipollari ha avuto indietro la sua borsetta.

Il periodo delicato di Tina Cipollari

Oltre i sorrisi e gli sketch messi in scena davanti alle telecamere di canale 5, questo in realtà non è momento molto felice per l’opinionista Tina.

La Cipollari, infatti, ultimamente non è molto attiva sui social e il suo profilo ufficiale di Instagram è fermo da un po’. Per giunta l’opinionista non ha commentato neanche l’accaduto del furto subito. Come mai Tina è chiusa in questo silenzio?

A quanto pare per lei, questo non sembra essere un periodo molto felice e il tutto sarebbe legato ad una crisi sentimentale superata da poco con il suo attuale compagno Vincenzo Ferrara, che avrebbe messo a serio rischio la loro relazione.

Per fortuna, però, anche a livello amoroso tutto è finito per il meglio e la crisi è rientrata. Nonostante tutto la tanto amata Tina ha scelto questo periodo di silenzio, senza esporsi al gossip ma preferendo dedicarsi alle cure familiari e agli impegni di lavoro.