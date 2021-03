Domenica In, anticipazioni e ospiti del 28 marzo 2021

La trasmissione Domenica In, campione d’ascolti, torna domani su Rai Uno con l’attenta conduzione dell’amatissima Mara Venier. Quest’ultima, nella nuova puntata del contenitore domenicale, avrà modo di ospitare grandi personalità del mondo dello spettacolo e della musica. Ad arricchire il parterre degli ospiti di zia Mara ci saranno anche ministri e medici per parlare dell’emergenza sanitaria e dei vaccini.

Gli ospiti del 28 marzo

Mara Venier, nella nuova puntata di Domenica In, avrà modo di ospitare in studio la showgirl argentina Belen Rodriguez. Quest’ultima, è in dolce attesa e avrà modo di parlare del suo stato interessante e della sua nuova felicità insieme al suo compagno Antonino Spinalbese. Zia Mara potrà intervistare la conduttrice e farle anche alcune domande sulla vita professionale. Belen, però, non sarà l’unica ospite della puntata domenicale. Infatti, la Venier dedicherà ampio spazio anche alla musica e al Festival di Sanremo. Scopriamo gli altri ospiti che giungeranno nello studio dello show domenicale di Rai Uno.

Mara e Orietta

Mara Venier, nella nuova puntata di Domenica In, ospiterà non solo la bellissima e bravissima Belen Rodriguez. Infatti, così come previsto dalle indiscrezioni, la conduttrice avrà modo di ospitare anche Mara Maionchi. Quest’ultima, è reduce dal grande successo di Italia’s Got Talent. La Maionchi, avrà modo di parlare anche della sua vita privata. La Mara ospite avrà modo di parlare anche del suo rapporto con il marito. La Maionchi è famosa e amatissima dagli italiani perché è vulcanica e determinata. Tutti la ricordano anche nella sua partecipazione da giurata ad X Factor.

Oltre alla simpaticissima e bravissima Mara Maionchi, ci sarà anche Orietta Berti. Quest’ultima, ha avuto anche un nuovo grande successo con l’ultima partecipazione al Festival di Sanremo. L’Orietta nazionale, grande amica della Venier, non solo avrà modo di far ascoltare a tutti la sua meravigliosa “Quando ti sei innamorato”, ma parlerà anche del suo successo sul web anche in seguito a degli strafalcioni sui nomi di alcuni colleghi della kermesse canora. La domenica di zia Mara, quindi, si arricchirà di tante personalità del mondo dello spettacolo. Donne di grande successo che godono di grande simpatia da parte del pubblico italiano.

Domenica In e l’emergenza sanitaria

Mara Venier avrà modo di parlare nella nuova puntata di Domenica In del 28 marzo di tante problematiche legate al Covid e all’emergenza sanitaria. Per tale ragione, interverranno in studio Pierpaolo Sileri, Katia Ricciarelli, Alessandro Sallusti e Francesco Vaia ovvero il direttore dello Spallanzani di Roma.

Mara Venier, così come tantissime altre colleghe del mondo dello spettacolo, è solita affrontare queste tematiche così delicate al punto di sensibilizzare sempre di più l’opinione pubblica. Sicuramente ci sarà modo e spazio da dedicare ai vaccini in quanto, da varie parti di Italia, molte sarebbero le persone ad aver lamentato grossi ritardi.