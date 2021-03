Sabrina Paravicini ha sconfitto il cancro: ora affronta un nuovo intervento

C’è ancora un po’ di strada da fare per Sabrina Paravicini, l’attrice che ha vinto la sua battaglia contro il cancro: ora comincia il suo percorso di ricostruzione del seno.

Proprio qualche giorno fa Sabrina Paravicini, tra le protagoniste più amate di Un medico in famiglia, si è sottoposta al primo intervento per la ricostruzione del seno dopo la malattia che l’ha colpita e contro la quale ha duramente lottato.

La donna ha dovuto separarsi per qualche giorno dal figlio Nino, ma ha ricevuto grande sostegno dai suoi follower con commenti e messaggi di affetto.

Sabrina Paravicini e la ricostruzione del seno dopo il tumore

Su Instagram l’attrice ha pubblicato le prime foto dopo l’intervento, specificando le condizioni che l’hanno portata a questo momento e rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute: “Con Nino ci siamo salutati ieri. L’ho portato dagli zii e io questa mattina sono venuta in ospedale. Sono venuta da sola, con la mia macchina. Ho parcheggiato, fatto un bel respiro e sono entrata. È iniziata la ricostruzione, la prima fase, in attesa della protesi tra qualche mese. Sono uscita ora dalla sala operatoria. Mi hanno addormentata mentre ridevo per una battuta , ‘la sala operatoria è donna’, ero circondata da medici donne. Mi sono svegliata da poco con colpo di tosse e un sorriso”, ha scritto la donna.

A quanto dichiarato dall’attrice, dunque l’intervento è riuscito bene, ma non è stato semplice per lei dover affrontare questo ricovero. La Paravicini ha ammesso di essere ancora un po’ stordita, ma di sentirsi bene. Naturalmente Sabrina ha dovuto affrontare la paura di tornare in ospedale, di tornare in sala operatoria e tutto il doloroso post-operazione. Ci ha tenuto a ringraziare tutti per l’impegno profuso nei suoi confronti e si prepara a riabbracciare suo figlio Nino che l’aspetta a casa, l’alleato migliore con cui affrontare tutto il decorso post-operatorio.

Sabrina ci ha tenuto a documentare passo passo tutta la situazione della sua malattia per dare forza a chi si trova nella stessa condizione. Una spinta ad affrontare tutto nel modo giusto e a non smettere mai di lottare. Prima di arrivare alla ricostruzione del seno, la Paravicini ha dovuto affrontare un lungo percorso di cure e un’intensa fase di chemioterapie. In quel momento a darle supporto sono state le persone più vicine all’attrice, amici e familiari sui quali ha sempre potuto contare.

La rinascita grazie al sostegno di fan e famiglia: le parole di Sabrina

“C’è una bella condivisione con gli altri, tu arrivi e tutti ti comprendono, non c’è bisogno di parlare, non serve dire niente. Ho trovato delle persone con cui mi sono affiancata, è stato un momento di grande condivisione, affetto. Mio figlio è stato fondamentale, ha sdrammatizzato tutti i momenti, ha scherzato sui capelli, sulla parrucca, il suo è stato un punto di vista incredibile.”, aveva detto a proposito di quel periodo.

Ora che il peggio è passato Sabrina può ancora contare sul sostegno dei suoi follower, che hanno apprezzato sempre il modo in cui l’attrice ha deciso di condividere la sua sofferenza, con quel sorriso che hanno amato anche sul piccolo schermo.