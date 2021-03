Chi è Emanuele Filiberto di Savoia, giudice di Amici: età, moglie e figlie

Il serale di Amici di Maria De Filippi ritorna questa sera su Canale 5 nella seconda puntata. Dopo il grande successo in termini di ascolti della prima puntata andata in onda sabato scorso, grande merito lo si deve anche alla scelta dei giurati da parte della produzione. Accanto a Stash dei The Kolors e al ballerino e conduttore Stefano De Martino, siede anche il Principe Emanuele Filiberto di Savoia. Quest’ultimo, il cui nome completo è Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria di Savoia, è nato il 22 giugno del 1972. Scopriamo tutte le notizie legate alla sua biografia, la moglie e alle sue figlie.

Preciso come uno svizzero

Emanuele Filiberto di Savoia è uno dei tre giurati del serale di Amici di Maria De Filippi. Proprio nella trasmissione Amici Celebrities, della scorsa edizione televisiva, Emanuele ebbe modo di apparire l’ultima volta in televisione mettendo in atto tutte le sue doti canore e riscontrando anche un ottimo successo da parte del pubblico. Come ben sappiamo, è un Principe della Casa Reale dei Savoia e, i suoi genitori sono Vittorio Emanuele e Marina Ricolfi Doria. Essendo nato in Svizzera, solo dal 2012 quando è stata modificata la legge che designava l’esilio per gli eredi del Re d’Italia, ha avuto modo di poter rientrare senza grossi problemi nella nostra penisola.

Leggi anche -> Amici 20, il serale: ospiti, sfide ed eliminazioni della seconda puntata

La vita privata

Emanuele Filiberto di Savoia è nato proprio in Svizzera e qui ha avuto modo di frequentare il liceo scientifico a Losanna per poi iniziare gli studi universitari dapprima nel ramo di architettura per poi seguire il ramo della finanza che si rivelerà essere uno dei suoi interessi primordiali. Infatti, proprio grazie a questo settore, a 26 anni lanciò il suo fondo di investimento di nome Altin.

Si è sposato nel 2003 con Clotilde Courau da cui sono nate due bellissime figlie. La primogenita Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria di Savoia nata il 28 dicembre del 2003 e nominata da suo nonno quale Principessa di Carignano e Marchesa di Ivrea. La secondogenita è Luisa Giovanna Bianca Gavina Maria di Savoia nata il 16 agosto del 2006 e designata dal nonno quale Principessa di Chieri e Contessa di Salemi.

Emanuele Filiberto di Savoia e le esperienze televisive

Nelle sue esperienze televisive, è giusto dire che nel 2010 partecipò al Sanremo al fianco di Pupo cantando Italia amore mio e classificandosi al secondo posto. Nel 2012 è stato anche conduttore, su Rai Due, del reality Pechino Express.

Leggi anche -> Tommaso Zorzi spoilera il prolungamento dell’Isola dei Famosi: quando finirà?

Nel 2011 è stato anche ospite all‘Isola dei Famosi. Tra le sue altre partecipazioni televisive, oltre alla già menzionata partecipazione al talent di Maria De Filippi Amici Celebrities, ha avuto modo di essere anche nello studio di Quelli che calcio e de I Raccomandati. La sua pregressa esperienza, la sua arte e i suoi interessi, lo inducono ad essere uno dei protagonisti più amati e composti del piccolo schermo.