Domenica Live, anticipazioni e ospiti del 28 marzo 2021

Nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, come di consueto, la conduttrice campana Barbara D’Urso ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni circa le anticipazioni della sua trasmissione domenicale, Domenica Live. Scopriamo subito gli ospiti della puntata del 28 marzo e quali saranno le tematiche che verranno approfondite nel contenitore pomeridiano della Carmelita Nazionale.

Ospiti illustri

Sebbene domenica 28 marzo i telespettatori di Canale 5 assisteranno all’ultima puntata di Live non è la d’Urso, con Domenica Live, invece, ci saranno ampi spazi televisivi. Saranno dedicati a numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo. Infatti, sul finire di Pomeriggio 5, così come accade ogni settimana, Barbara D’Urso ha parlato degli ospiti della nuova puntata domenicale del fine settimana. In modo particolare ha evidenziato la presenza di alcune personalità del mondo dello spettacolo e vip che avranno tante cose da dire e raccontare.

Leggi anche -> Barbara D’Urso e il flirt con il Visconte Guglielmotti: “Abbiamo dovuto decidere…”

I rapporti tra genitore e figlio

Tra le fautrici della riappacificazione tra Walter Zenga e il figlio Andrea, sicuramente Barbara D’Urso con le sue trasmissioni ha avuto un ruolo fondamentale. Così come soprattutto il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Proprio la conduttrice campana, nella nuova puntata di Domenica Live del 28 marzo avrà modo di intervistare l’altro figlio Nicolò che, dopo la fine dell’esperienza televisiva di suo fratello non ha ancora parlato del nuovo rapporto con il padre.

In realtà, però, la d’Urso avrà modo anche di ospitare Simona Izzo e il figlio Francesco Venditti nato dalla sua precedente storia con il cantante Antonello. Si avrà quindi modo di parlare del rapporto fra madre e figlio e soprattutto anche del grande successo televisivo che porta proprio la firma di Simona e Ricky TognazziSvegliati amore mio con Sabrina Ferilli. Proprio la fiction di Canale 5, nella sua prima puntata, ha ottenuto un ottimo successo di ascolti e di riscontro da parte del pubblico.

Domenica Live e il nuovo fidanzato di Paola Caruso

Nella puntata del 28 marzo di Domenica Live, Barbara D’Urso avrà modo anche di intervistare una delle sue opinioniste di spicco ormai da tanti anni. Stiamo parlando dell’ ex Bonas di Avanti un Altro Paola Caruso. Infatti, dopo il passato in cui ha scoperto la sua madre biologica e parlato del suo rapporto con il padre di suo figlio, ora ritornerà nello studio della conduttrice napoletana per presentare il suo nuovo fidanzato.

Leggi anche -> Giulia Salemi accusata a Live non è la D’Urso: “Ci ha provato con mio marito”

La D’Urso, infatti, ha semplicemente confermato che si tratta di un atleta davvero molto famoso senza però rivelarne l’identità. L’unica cosa certa è che si tratta di un pugile di cui anche il Corriere dello Sport avrebbero parlato. A meno di 24 ore i telespettatori più affezionati ai programmi Mediaset potranno scoprire tutte le indiscrezioni in seguito alle tematiche trattate nello show di Canale 5. Per quanto riguarda invece Live non è la d’Urso, nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque, la conduttrice, non ha fatto menzione di ospiti o anticipazioni.