Martina Sebastiani è nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island nell’edizione del 2018: oggi la donna è in attesa del primo figlio, ma è al centro di una polemica social.

Qualche anno fa, tra le coppie che si sono messe alla prova sull’isola delle tentazioni di Temptation Island c’era anche Martina Sebastiani: la donna era diventata protagonista di numerosi meme per aver confuso il nome del fidanzato con quello del tentatore.

Entrata in coppia con Gianpaolo Quarta, un compagno più piccolo di lei, Martina si è ritrovata a fine programma con una storia d’amore finita e una frequentazione appena iniziata proprio con il tentatore conosciuto all’interno della trasmissione, Andrea Dal Corso.

Martina Sebastiani pronta a diventare mamma

Oggi la sua vita è completamente diversa: dopo qualche mese di conoscenza con Andrea, i due si sono allontanati del tutto e Dal Corso è tornato alla corte di Maria De Filippi come corteggiatore. Attualmente Andrea fa coppia fissa con Teresa Langella, ex tronista, e i due sembrano innamoratissimi. Anche la Sebastiani ha trovato l’amore: allontanatasi dal mondo della tv, Martina ha conosciuto un uomo che la rende felice ed è incinta.

L’ex protagonista di Temptation Island sta quindi diventando mamma per la prima volta ed è emozionatissima per questa vera e propria rivoluzione in arrivo nella sua vita. Dopo qualche settimana dall’annuncio della gravidanza, la donna ha anche svelato il sesso del bebè in arrivo.

Come si chiamerà la figlia dell’ex protagonista di Temptation Island? Le critiche

Il primo figlio della Sebastiani sarà una bambina e i genitori hanno già scelto il nome, come annunciano ai propri follower: “Finalmente abbiamo avuto la conferma… Sarà Vittoria. Una cuginetta per Mattia. Ti aspettiamo amore!”, dice riferendosi al figlio del fratello nella foto con lei.

La Sebastiani aveva condiviso la gioia del lieto evento a febbraio, parlando del compagno come dell’uomo che le ha cambiato la vita con queste parole: “Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durante l’ecografia che quasi sembrava che ballasse“.

Subito sul web qualcuno ha fatto notare che il nome scelto per la bimba, Vittoria, corrisponde a quello della secondogenita appena nata di Chiara Ferragni e Fedez. Tra i commenti pungenti comparsi sotto al post della Sebastiani, c’è anche quello di Selvaggia Roma, altro volto noto di Temptation Island. “Vittoria Sebastiani Fedez. Evviva, contentissima per voi!”, ha scritto l’ex gieffina.

Tante altre persone hanno fatto notare la coincidenza e qualcuno ha accusato Martina e il compagno di aver copiato i Ferragnez. Una polemica che la Sebastiani ha voluto rispedire subito al mittente, spiegando in quale circostanza ha scelto il nome per sua figlia: “Io e il mio ragazzo abbiamo scelto questo nome quando ancora non ero incinta, non ho 20 anni che prendo spunto per il nome di mia figlia da un personaggio pubblico. Questi commenti mi lasciano perplessa sullo sviluppo celebrale di alcune persone!”.