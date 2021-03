Amici, Aka7even mostra a tutti le sue doti nascoste: i fan in delirio

Uno dei protagonisti assoluti di questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è sicuramente il cantante napoletano Luca Marzano, in arte Aka7even. Quest’ultimo, voluto fortemente dall’insegnante Anna Pettinelli, continua il suo grande successo nel talent di Canale 5 mostrando a tutti le sue doti canore e anche le sue grandi capacità cantautoriali. Tra i suoi grandi successi, il brano Mi Manchi, è sicuramente uno dei più cantati dai fan dell’ultima edizione del programma. Nelle ultime ore, in casetta, il cantante ha mostrato ad alcuni dei suoi compagni delle doti completamente nascoste che tutti ignoravano. Scopriamo subito di cosa si tratta.

L’allievo della maestra Pettinelli

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi, i ragazzi, non hanno solo modo di esibirsi e pensare alle canzoni o alle coreografie da portare in scena. Infatti, soprattutto nelle ore serali, i ragazzi preferiscono dedicare la maggior parte del tempo a chiacchiere goliardiche o comunque a momenti più distesi. In modo particolare, però, il cantante Luca Marzano in arte Aka7even si è ritrovato in cucina con Deddy, Rosa, Alessandro, Giulia e Sangiovanni mostrando loro delle doti completamente nascoste. Il tutto, così come mostrato anche nell’ultimo pomeridiano su Italia 1, ha lasciato anche i fan di stucco. Scopriamo ciò che potrebbe far cambiare anche l’idea di Alessandra Celentano su di lui.

Doti da ballerino

Sebbene Luca Marzanoin arte Aka7even sia entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi mostrando a tutti le sue grandi doti canore e cantautoriali, nella casetta del talent di Canale 5 ha mostrato ad alcuni suoi compagni anche le sue doti innate da ballerino classico. Alessandro gli ha chiesto di fare un en dehors ed un en dedans e di emulare altri passi di danza classica.

I risultati, così come riscontrabili anche della dalla foto, sono stati davvero eccezionali. Lo stesso Alessandro, incredulo gli ha detto che lui per arrivare a quel livello ha dovuto studiare tantissimo e fare allenamenti senza sosta. Luca, invece dal canto suo, ci riesce in un modo così naturale tale da sconvolgere gli altri compagni increduli. In modo particolare, quando il cantante ha disteso anche la gamba, il collega Deddy gli ha fatto notare che stende il piede meglio di Rosa. Dopo tale affermazione, la ballerina campana ha guardato Deddy nonché suo fidanzato con uno sguardo minaccioso.

Amici e il parere della Celentano

Il più incredulo della casa di Amici di Maria De Filippi nel vedere Aka7even stendere così la gamba ed emulare dei passi di danza classica, è stato il ballerino Alessandro Cavallo. Proprio quest’ultimo, a più riprese, ha fatto notare al cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini di provare a far vedere queste doti alla maestra Alessandra Celentano.

Quest’ultima, famosa per essere un’insegnante molto severa ma che ci tiene tantissimo alla forma fisica e soprattutto alle linee di gambe e piedi, potrebbe apprezzare tantissimo con quale naturalezza Luca sia in grado di compiere tali gesti tecnici senza aver mai studiato.