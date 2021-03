Gigi D’Alessio Denise Esposito: arrivano le presentazioni in famiglia?

Dopo la rottura con Anna Tatangelo, per Gigi D’Alessio potrebbe essere arrivata una nuova fiamma. Scopriamo di chi si tratta.

Da ormai un po’ di tempo si vocifera riguardo all’inizio di una nuova appassionata relazione per il cantante napoletano, la ragazza in questione sarebbe Denise Esposito.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Secondo le ultime indiscrezioni, nonostante non ci sia stata nessuna conferma, per Gigi D’Alessio c’è un nuovo amore. Si tratta di Denise Esposito, giovane 28enne di cui si sa ancora poco. Stando a quanto riferito la ragazza è una fan del cantante e adesso la coppia starebbe già convivendo.

Gigi non ha ancora fatto riferimento esplicito a questo uso nuovo amore, ma sembra che abbia lasciato alcune tracce in svariate sue interviste. Per esempio in una recente chiacchierata a InterNapoli.it si sarebbe detto follemente innamorato. Negli ultimi giorni, inoltre sono arrivate ulteriori indiscrezioni secondo cui l’artista avrebbe deciso di fare un importante passo. Infatti sembra che abbia deciso di presentare Denise ai figli, mostrando l’importanza che ha per lui questa nuova relazione.

Chi è Denise Esposito

Attualmente le informazioni su Denise non sono molte. La ragazza è nata il 19 novembre del 1992 e ha 28 anni. Inoltre è molto attiva su Instagram dove condivide molti momenti della sua vita, da bellissimi scatti in compagnia di amici e amiche a bellissimi panorami oltre che alcuni selfie che la vedono protagonista in prima persona. Si conosce poco della sua famiglia e del suo lavoro, se non che ha un fratello che le assomiglia molto e che ha origini campane.

Lo scoop della nuova relazione di Gigi D’Alessio

Lo scoop riguardo a questa nuova relazione di Gigi D’Alessio sarebbe arrivato nel febbraio del 2021, grazie a Il Mattino, conquistando in pochissimo tempo i principali portali di cronaca rosa di tutto il paese. Secondo quanto riportato dal quotidiano la coppia si sarebbe conosciuta a Capri e adesso vivrebbero già insieme nel capoluogo campano.