I suoi fan sono curiosi di sapere qual è il motivo per cui, la tanto amata ex dama del trono over di Uomini e Donne non è più nello studio di Maria De Filippi. Così Carlotta Savorelli decide di confessare tutta la verità sulla fine della sua esperienza a Mediaset. Ecco il chiarimento in esclusiva per Meteoweek.

Il pubblico ha imparato a conoscere ed amare la tempra, la grinta e la forza di Carlotta Savorelli quando è entrata nel salotto della De Filippi in veste di dama. La speaker radiofonica, ex dee jay, ha tenuto testa a tutte le situazioni che si sono innescate nel programma di canale 5, diventando da subito una delle protagoniste di Uomini e Donne.

Così Carlotta ha continuato anche fuori dalla trasmissione a coltivare il legame con i suoi follower, rafforzando il collante con loro grazie al suo profilo Instagram. E’ lì che la Savorelli aggiorna quotidianamente i suoi fan con dirette live, fotografie e video.

Succede, però, che nel day time del programma di Uomini e Donne, il posto di Carlotta Savorelli è rimasto vuoto ed ecco che la domanda sorge spontanea: perché la bellissima speaker non è più una dama del trono over?

Carlotta Savorelli: la verità su Uomini e Donne

La bellissima e grintosa Carlotta Savorelli allo stato attuale è ancora single, per cui la domanda dei fan sorge spontanea: “Perché la speaker non è più tra le fila delle dame della trasmissione di Uomini e Donne?”.

Essendo una domanda ricorrente, la stessa Carlotta decide di usare la massima sincerità, che da sempre l’ha contraddistinta, e di chiarire ogni dubbio, dando proprio al giornale di Meteoweek la risposta.

Così la Savorelli spiega che è stata la stessa redazione del programma a prendere questa decisione sul non chiamarla più e i motivi non sono ancora ben chiari, fatto sta che la ex dama ha deciso di non sindacare e né chiedere chiarimenti. Nello specifico, Carlotta ha detto: “La redazione non ha più chiamato. Immagino che loro sappiano perché non mi hanno più richiamata, io non sono tenuta a chiedere delucidazioni”.

Inoltre Carlotta, così amata ed acclamata dai suoi fan, ha anche aggiunto che la redazione di Uomini e Donne conosce il suo numero, per cui se vogliono possono telefonarla ma sottolinea: “Non sono andata via per mia volontà.Sono ancora single e compatibilmente con gli spostamenti nazionali, non avrei problemi a tornare”.

Inoltre la bellissima speaker non esclude neanche la possibilità di mettersi in gioco in una nuova veste: “Fare la tronista degli over, sarebbe divertente” conclude Carlotta.

“Mi dissocio … “

La sincerità, la schiettezza e la determinazione sono tutte qualità per le quali Carlotta Savorelli si è distinta in televisione e anche sui social. Questa volta la bellissima ex dama torna alla carica e non le manda di certo a dire. E’ abbastanza infastidita da alcune notizie che, a suo dire, ‘strumentalizzano i lutti’.

La speaker ha attaccato alcune testate giornalistiche che avrebbero riportato la notizia della leucemia del suo animale domestico, costruendola in modo fasullo e narrando i fatti in modo tendenzioso.

Ecco perché, sempre attraverso i social, Carlotta Savorelli si dissocia da quegli articoli e dice che è un modo di riportare la notizia che non rispetta chi veramente soffre di leucemia e aggiunge: “Trovo orrenda la strumentalizzazione dei lutti”.