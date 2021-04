Roberta e Riccardo, spunta il video intimo girato in casa: innamorati pazzi

Usciti da poco da Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, sono sempre più social e condividono con i loro follower la felicità della quotidianità che stanno vivendo assieme.

Primi giorni di convivenza

I fan di Uomini e Donne si stanno ormai abituando a vedere Riccardo Guarnieri, celebre ex di Ida Platano (con la quale tra ritorni e addii ha appassionato il pubblico per almeno due anni), al fianco di Roberta Di Padua. Quest’ultima altra storica dama del trono Over di Uomini e Donne, ha coronato il suo sogno d’amore con il cavaliere pugliese.

Presentazioni in famiglia

Dopo la scelta fatta davanti le telecamere di Uomini e Donne, la coppia sta vivendo insieme i loro primi giorni, fuori dal contesto televisivo. A quanto pare vivono a Taranto, città di Riccardo anche se le loro intenzioni, come hanno dichiarato, sono quelle di andare il primo possibile a Cassino, dove vivono i familiari di Roberta.

Intanto per il momento sono i familiari di Riccardo a godere della vicinanza della coppia e hanno avuto il piacere di essere presentati alla bella laziale. Roberta da parte sua, ha ammesso di essere serena e contenta: “Mi basta anche solo guardare Riccardo per sorridere”. E sulle presentazioni in famiglia ha dichiarato: “Conoscere la famiglia di Riccardo è stato un regalo enorme e meraviglioso che mi ha fatto. Mi ha aperto la porta degli affetti più stretti, del suo privato. Sono persone stupende, ma non avevo dubbi”

Il buongiorno di Riccardo e Roberta

Riccardo Guarnieri in queste ore attraverso alcune storie di Instagram ha condiviso un momento della giornata assieme a Roberta. I due appaiono sorridenti e danno il buongiorno ai fan. Roberta ironicamente si lamenta che lui la riprende troppo da vicino:

“Buongiorno, come va?” Sorride la Di Padua e aggiunge ridendo: “Evita di prendermi così da vicino, grazie!” Guarnieri risponde: “Ti ho messo quattro filtri!” La Di Padua fa una battuta dicendo che il problema non sono i filtri ma è lei, quando invece appare bellissima.

La scelta

La loro scelta a Uomini e Donne ha fatto sognare i fan anche perchè Roberta ha voluto i petali rossi, “usanza” tipica del trono classico. La Di Padua infatti ha raccontato a Uomini e Donne Magazine, di averli voluti perchè per lei è stata una scelta molto importante: “Ho sempre voluto Riccardo;” ha ammesso l’ex dama e ha aggiunto: “ho provato con altri ad andare avanti, ma quando lui è tornato, quando l’ho visto, non ce n’è stato per nessuno”.

Riccardo inoltre ha svelato che Roberta gli ha detto “ti amo”, la sera della stessa puntata in cui si sono e la dama ha confermato: “Sono sempre stata la prima in tutto! Sentivo di volerlo dire e non ho voluto aspettare che lo facesse lui per primo […]. Eravamo vicini, abbracciati e ho voluto palesare ciò che provavo perché mi stava scoppiando il cuore”.

Insomma, la coppia è davvero affiatata e innamorata e anche se per il momento hanno ammesso di non pensare ad un figlio, si godono la bellezza del loro amore. Riccardo ha dichiarato che si augura che il suo rapporto con Roberta continui sempre così, magico come questi giorni. “Anche io spero di riuscire a mantenere sempre intatta questa nostra complicità: è la cosa che ci ha tenuti legati in questi anni”. Ha confermato Roberta.