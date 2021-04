Romina Power cambiamento drastico: il look che spiazza, capelli cortissimi

Romina Power è un personaggio amatissimo del mondo della musica e dello spettacolo. Il suo look elegante e avvalorato dalla sua naturale bellezza, è da sempre caratterizzato dai capelli lunghi e castani, portati con la riga in mezzo. Ma è stato sempre cosi? A quanto pare no.

La bellissima giovane attrice americana

E’ spuntata una foto nel web che mostra Romina Power come non l’avete mai vista. Nata a Los Angeles nel 1951 dagli attori cinematografici hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian, l’ex moglie di Albano da ragazzina era già a suo agio davanti la macchina da presa.

Infatti dai 13 ai 17 anni ha partecipato già a ben 14 film, tra questi anche erotici, come “Justine”, girato quando lei aveva solo 16 anni. Vivendo tra Roma, Los Angeles e Londra Romina Power si trovò nel 1967 sul set del film “Nel Sole” ed è in questo momento che ha conosciuto il giovane Albano Carrisi, il quale era già famoso per aver venduto quasi un milione e mezzo di dischi del pezzo omonimo.

Tutto il resto è storia: i sue si innamorarono pazzamente tanto da decidere di salire all’altare il 26 luglio 1970 e da quell’unione sono nati i loro quattro figlia: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda.

Un amore nella vita e nel lavoro

Albano e Romina oltre che diventare marito e moglie, iniziano un sodalizio artistico che li porta non solo a girare il mondo ma a diventare famosissimi e apprezzatissimi dal pubblico che vedeva in loro una favola d’amore a cui ispirarsi. Purtroppo l’idillio è stato spezzato dalla scomparsa della loro primogenita Ylenia e successivamente dal divorzio, arrivato dopo 29 anni di matrimonio il 20 luglio 2012.

Oggi la coppia si è riunita solo artisticamente per la gioia dei fan, che possono cosi, dopo tanti anni di assenza, riascoltare le loro canzoni e rivederli insieme (come i vecchi tempi) nei concerti (Covid permettendo).

Il taglio sbarazzino di Romina Power

Romina Power è stata sempre una donna affascinante. Il suo stile vagamente Hippie rispecchia la sua indole artistica e poetica. I suoi capelli sono il suo marchio di fabbrica, portati sempre lunghi e anche adesso la cantante non si smentisce, incantando sempre tutti con la sua bellezza e i suoi abiti originali.

Qualcuno crederà che nessuno abbia mai visto la Power con un taglio di capelli diverso, eppure è successo. C’è uno scatto su Instagram, diventato subito virale, che mostra l’americana con i capelli cortissimi e con la frangetta. E’ stata la stessa protagonista a mostrare ai suoi follower il ritratto, che sicuramente risale a molti anni fa.

Inutile sottolineare che il “nuovo” look dell’attrice è stato accolto con entusiasmo e approvazione dai fan. Nello scatto infatti, come sempre, Romina Power è bellissima con l’aria trasognata e fortemente sbarazzina. Chissà se un giorno la Romina di oggi deciderà di riprendere quello stile, tagliandosi in modo così drastico i capelli.