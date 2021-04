Ascolti Tv martedì 30 marzo: Leonardo conquista gli spettatori

Nella serata di martedì 30 marzo è andata in onda la seconda punta di Leonardo, che ha conquistato i telespettatori sbaragliando la concorrenza. Scopriamo i dettagli.

Come di consueto anche nella serata di martedì le reti televisive hanno dato ampia possibilità di scelta al pubblico, sfidando la concorrenza per conquistare i telespettatori.

Il successo di Leonardo su Rai 1

Martedì 30 marzo, come già anticipato è stata trasmessa la seconda puntata di Leonardo, serie tv molto attesa dedicata all’inventore e artista toscano che vede protagonisti Matilda De Angelis nei panni di Caterina da Cremona, Aidan Turner nel ruolo di Da Vinci e molti altri nomi noti sia sul piano degli attori che per quanto riguarda gli addetti ai lavori. La serie, ambientata nel 1506, racconta l’omicidio di Caterina di cui Leonardo viene accusato. Durante l’interrogatorio l’artista comincia a raccontare la propria vita partendo proprio dal primo incontro con la donna nella sua bottega. Il secondo episodio sembra aver convinto il pubblico conquistando 5.859.000 spettatori pari al 23.9% di share.

Canale 5, Rai 2, Italia 1, La7 e Rai 4

A seguire Rai 1 con un distacco non indifferente troviamo Canale 5 con Ti presento Sofia, film del 2018 diretto da Guido Chiesa con Fabio De Luigi e Michela Ramazzotti, che ha intrattenuto 2.319.000 spettatori con uno share del 9.9%. Torna il calcio, dopo il successo della nazionale, questa volta su Rai 2 con la partita Italia – Slovenia under 21 che ha tenuto davanti allo schermo 1.993.000 spettatori corrispondenti al 7.5% di share. Subito dopo troviamo Italia 1 con Le Iene Show che ha raggiunto il 10.8% di share pari a 1.922.000 spettatori. Ottimo risultato anche per Rai 4 che grazie a The Equalizer 2 – Senza Perdono, pellicola del 2018 diretta da Antoine Fuqua con Denzel Washington, ha conquistato 1.097.000 spettatori pari al 4.3%. Spostiamoci su La7 con Dimartedì, talk show politico condotto da Giovanni Floris, che ha registrato 1.080.000 spettatori con il 4.6% .

Gli ascolti delle altre reti

Torniamo in casa Mediaset su Rete 4 che con Fuori dal Coro, programma di intrattenimento condotto da Mario Giordano, totalizza 1.030.000 spettatori corrispondenti al 5.4% di share. A seguire Rai 3 con #CartaBianca, programma di approfondimento su cronaca e politica condotto da Bianca Berlinguer, che ha conquistato 945.000 spettatori con il 4.2% . A chiudere troviamo Canale Nove con Ender’s Game, pellicola del 2013 diretta da Gavin Hood, seguito da 409.000 spettatori con l’1.7% di share; mentre Tv8 grazie a Litigi D’amore, film del 2005 con Joan Allen e Kevin Costner, ha intrattenuto 310.000 spettatori pari all’1.3%.