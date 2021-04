E’ bellissima e sensuale e la continua conferma arriva dai suoi scatti social che infiammano il web: questa volta Wanda Nara si riprende in una prova costume davvero bollente che lascia spazio ad una visione provocante e meravigliosa.

Wanda Nara da sempre è stata apprezzata dal pubblico per le sue forme generose e per la sua bellezza divampante. Nata nel settore dello sport, la showgirl argentina è poi passata ai programmi d’intrattenimento, fino ad arrivare sulla poltrona degli opinionisti del Grande Fratello Vip nella difficile edizione del 2020.

In quell’occasione, però, Wanda Nara è riuscita a farsi conoscere dal pubblico televisivo anche per la sua simpatia e per la naturalezza, abbattendo quei luoghi comuni che la vedevano solamente come una bellissima donna. L’argentina è così risultata anche tanto spigliata e spontanea nelle sue esternazioni, riuscendo nel suo intento: far conoscere anche la sua natura, oltre il suo corpo meraviglioso.

Intanto, però, i suoi scatti pubblicati suoi social, tornano a far girare la testa a tutti i suoi follower.

Wanda Nara: ecco la sua prova costume bollente

La showgirl argentina si prepara alla prova costume per l’estate 2021 con una fotografia sul profilo Instagram che ha impazzire i suoi fan.

Così Wanda Nara si scatta un selfie ma alle sue spalle c’è uno specchio che non lascia spazio ai dubbi e neanche all’immaginazione. La bellissima moglie di Mauro Icardi è seduta sul letto matrimoniale di casa e si copre il seno con un asciugamano bianco ma lascia scoperta tutta la schiena, ben definita e una mutandina brasiliana color rosa carne che ne evidenziano le forme sinuose.

Di fronte a questo scatto bollente, Wanda Nara viene inondata di commenti di approvazione, di elogio alla sua bellezza e sensualità da parte di follower che ne evidenziano l’oggettiva bellezza.

Wanda Nara e la dedica d’amore a Mauro Icardi

Nonostante sia sommersa di corteggiatori che ammirano la sua bellezza, Wanda Nara non ha occhi che per suo marito Mauro Icardi. Così decide di esternare ai suoi oltre 7,5 milioni di follower di Instagram, tutto il suo amore per Icardi.

La bellissima influencer scrive una dedica d’amore a mo’ di filastrocca, in calce ad una fotografia pubblicata insieme al marito, in cui i due si abbracciano e sorridono, sereni, all’obiettivo. La dedica è scritta in inglese e Wanda Nara elogia la bellezza esteriore e interiore del calciatore.

Per Mauro Icardi, parla della sua ‘persona preferita’ che ha un viso bellissimo, ha un angelo nel suo sorriso e soprattutto ha un cuore grande. Alla fine della dolcissima filastrocca d’amore, Wanda Nara esprime tutti i suoi sentimenti al marito dicendo apertamente: “Prendimi la vita. Gioca con il mio cuore”.

Nessuna foto che lascia spazio alle sue forme ma questa volta Wanda Nara sceglie uno scatto carico di emozioni per rinnovare il suo amore al marito, con cui è sposata da ben dieci anni, dimostrando a tutti che il loro matrimonio procede a gonfie vele e la loro relazione è stabile ed armonica e non c’è nulla che può scalfirlo.