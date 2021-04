Ilary Blasi si prende gioco di Andrea Cerioli: il caso del maschio “alfetta”

Andrea Cerioli è approdato su L’Isola dei famosi presentandosi con un leader, un vero e proprio macho all’italiana, ma sin da subito Ilaria Blasi ha intuito che si potesse trattare di un bluff.



“Fino ad oggi ho fatto dei programmi che mi hanno etichettato in un certo modo, questa è un’esperienza completamente diversa, cruda – ha spiegato Cerioli nel video di presentazione per L’Isola dei famosi – . Vorrei provare a fare il salto: da ragazzo a uomo […] Non sono una persona che vive nell’ombra, non voglio dire che sono un leader, ma sinceramente credo di esserlo”.

Dopo queste parole, Andrea Cerioli è approdato su L’Isola dei famosi tra gli schiamazzi del pubblico femminile e quelli di Tommaso Zorzi, e gli sguardi appassionati di Vera Gemma. Il suo sex appeal non è passato inosservato a nessuno ma, ben presto, all’immagine di macho duro si è sostituita quella di micio. Poche ore dopo l’approdo in Honduras, l’ex tronista di Uomini e Donne non è riuscito a trattenere le lacrime e questa trasformazione da “uomo alfa” in “uomo alfetta” non è passata inosservata agli occhi di Ilary Blasi.

Ilary Blasi e la battuta su Andrea Cerioli

La conduttrice de L’Isola dei famosi, si sa, non è una donna con i peli sulla lingua né una donna poco diretta.

Verace, schietta e sincera, fa comprendere fin da subito quali siano i suoi pensieri e le sue sensazioni riguardo situazioni e personaggi che animano questa edizione de L’Isola dei famosi.

Lo ha fatto con Akash Kumar, quando lo ha rispedito a casa sostenendo che qualcun altro, al suo posto, avrebbe saputo fare molto meglio, e lo ha fatto con Andrea Cerioli.

Sin da subito immune al fascino dei muscoli dell’ex tronista di Uomini e Donne, Ilary Blasi non ha potuto fare a meno di sottolineare il particolare approccio del bolognese nei suoi primi giorni in Honduras.

Se qualcuno, infatti, si aspettava da lui battute di pesca, giochi di forza e momenti avventurosi, si è dovuto ben presto ricredere.

Cerioli, non solo pare non sia riuscito ad ambientarsi perfettamente con il gruppo e tra i cocchi e le mangrovie dell’Honduras, ma si è anche trasformato in un tenero “micio/macho piagnone”.

Le sue giornate a L’Isola dei famosi sono trascorse tra momenti malinconici e lacrime tanto che, quando Ilary Blasi lo ha chiamato in Palapa per la nomination, non ha potuto trattenersi dal commentare con sagace ironia questa trasformazione inaspettata.

“Lo facciamo piangere?”, ha scherzato la conduttrice, mentre la voce narrante de L’Isola dei famosi ha riassunto magistralmente l’evoluzione da “maschio alfa a maschio alfetta”.

Andrea Cerioli, tutto fumo e niente arrosto?

Quel leader annunciato prima de L’Isola dei famosi, dunque, sembra essere rimasto seduto comodamente sul divano di casa lasciando invece che fosse l’aspetto più romantico e sensibile a volare verso l’Honduras.

Che fine ha fatto Andrea Cerioli maschio alfa che tutti si aspettavano? Non è detto, tuttavia, che l’ex tronista continui a vivere L’Isola dei famosi con questo “mood”.

È probabile che, messe da parte la malinconia e la sensibilità, Cerioli possa tirare fuori le unghie per vivere questa esperienza come tutti se lo sarebbero immaginato fin da subito.

Attenzione però! Chi lo dice che un maschio alfa non abbia anche un cuore sensibile e non possa versare qualche lacrima? C’è chi lo fa a casa, tenendosi ben nascosto da occhi indiscreti, e chi ha il coraggio di farlo davanti alle telecamere. Senza vergognarsene.

“Un uomo che non piange, non potrà mai fare grandi cose”, disse Gianni Agnelli.