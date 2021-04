L’abbiamo conosciuta ed apprezzata anche per la sua bellezza mediterranea: una lunga chioma di capelli neri ma adesso Jessica Antonini, ex tronista di Uomini e Donne, decide di darci un taglio e cambia look.

Il pubblico appassionato del day time di Maria De Filippi ha conosciuto la giovane e bellissima Jessica Antonini durante il suo percorso da tronista a Uomini e Donne. E’ stata una delle protagoniste del programma, insieme ad altri come Sophie Codegoni, Davide Donadei e Gianluca De Matteis.

Jessica era arriva in studio perché single e in cerca d’amore e galeotto è stato il programma: la ex tronista ha avuto un colpo di fulmine per il suo corteggiatore Davide Lorusso, con il quale ha lasciato lo studio della De Filippi.

Oggi Jessica Antonini, di una bellezza disarmante con i suoi lunghi capelli neri e gli occhioni azzurri, è tornata alla vita di tutti i giorni, divisa tra il suo lavoro da tatuatrice e modella ma ha deciso di dare una svolta radicale nella sua vita. Di cosa si tratta?

Jessica Antonini cambia look

L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un bagno di consensi e approvazioni per la sua bellezza e il suo percorso compiuto nello studio televisivo di Maria De Filippi. Da quel momento in poi anche il suo profilo Instagram è schizzato di consensi e così Jessica Antonini è seguitissima dai suoi tanti fan.

Quotidianamente la ex tronista aggiorna i suoi fan su tutto ciò che le accade e stavolta condivide con i suoi seguaci la scelta di dare un cambio radicale al suo look. Per Jessica, addio alla sua lunga chioma di capelli neri corvino per dare spazio ad una nuova e rinnovata immagine di se.

Così, chiusa in casa per la zona rossa, in uno scatto ‘fai da te’, si presenta ai fan con un caschetto nero e una frangetta che incorniciano il suo viso bellissimo, impreziosito dai suoi grandi occhioni color azzurro cielo. Jessica Antonini arricchisce il selfie con una didascalia: “Imparate l’arte dell’esclusività… Non siete di tutti. Non siete per tutti” questo il consiglio che da ai suoi fan.

I follower approvano il suo nuovo look? Certamente si, così come si legge nei commenti in cui tutti la definiscono stupenda, bellissima e qualcuno la paragona addirittura ad Uma Thurman.

“Vieni a vivere da me?”

Jessica si è distinta per la sua natura molto riservata e fuori dal programma la sua storia d’amore con Davide Lorusso continua a procedere a gonfie vele al punto che la ex tronista decide di fare una esternazione ‘fuori dalle righe’.

Attraverso le pagine del settimanale Di Più, scrive una bellissima lettera al suo compagno, sollecitandolo a fare un passo in avanti nel loro rapporto: Jessica propone a Davide una convivenza.

“Quando siamo distanti, mi manchi” ammette candidamente Jessica. Nonostante il periodo attuale, di piena pandemia, non sia dei migliori per la vicinanza e per le situazioni economiche, Jessica Antonini non si scoraggia e chiede al fidanzato: “Quando tutto sarà finito, vieni a vivere con me?”.

La richiesta della ex tronista di Uomini e Donne è la più bella dichiarazione d’amore che si possa fare: Davide Lorusso accetterà la proposta?