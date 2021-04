Amici, Rosa Di Grazia, chi è l’ex fidanzato (famoso). Lo abbiamo visto accanto ad Amadeus

Rosa Di Grazia è una delle allieve più discusse di Amici di questa edizione. Le controversie con la Celentano si spartiscono le opinioni del pubblico e ultimamente c’è una voce che ha attirato l’attenzione dei fan, quella del suo ex fidanzato. Chi è? Conosciamolo meglio

L’ex fidanzato di Rosa Di Grazia

Si chiama Filippo Bianchi, è campano e sviluppa imprese online. E’ così che si è presentato ai Soliti Ignoti, il programma di Amadeus, dove ha partecipato qualche tempo fa: “Sviluppa imprese online che hanno deciso di collocarsi sul web per avere visibilità e farsi conoscere”, sono state queste le parole usate per descrivere la sua attività professionale.

L’ex fidanzato di Rosa Di Grazia ha attirato subito l’attenzione degli internauti per essere presente sul profilo Instagram della ballerina, in uno scatto che risale all’otto di settembre. Nella foto i due sono insieme uno di fianco all’altra e non fanno mistero della loro relazione, con tanto di dediche romantiche.

La foto in questione è stata scattata in un ristorante e stabilimento di Santa Marinella, dove i due vivono. In quel periodo i due erano fidanzati. A parte il fatto che tutti i fan di Rosa sono concordi nel dire che Filippo Bianchi è un ragazzo molto bello, c’è solo una domanda che richiede un’ imminente risposta: perchè si sono lasciati?

Perchè si sono lasciati

In una recente intervista l’ex fidanzato di Rosa Di Grazia ha raccontato che i due si conoscono da poco più di un anno e si sono incontrati durante un colloquio di lavoro. “In quel momento ero impegnato con un’altra ragazza che ho deciso di lasciare. Tra me e Rosa c’è stato tanto, tanto amore, una forte complicità. Era la mia fidanzata, la mia migliore amica, una sorella e una collega di lavoro. Perché è finita? Eravamo entrambi gelosissimi e la distanza ci ha distrutto. È finita a metà dicembre, prima che cominciasse il Serale” Ha fatto sapere il giovane, come riporta Bigodino.it.

L’imprenditore inoltre ha dichiarato che la relazione che ha in questo momento Rosa con Daddy (al secolo Riccardo Guarnaccia), suo compagno nell’avventura di Amici, è iniziata dopo che i due si sono lasciati. Un addio consumato solo attraverso alcuni messaggi scambiati sui cellulari: “Si vociferava di un flirt con Riccardo Guarnaccia già mentre stavamo insieme. Mi bombardavano di messaggi su Instagram per chiedermi cosa ne pensassi. Poi ci siamo lasciati e lei da metà febbraio si è avvicinata a Deddy. So che adesso stanno insieme. Noi ci siamo lasciati con tre o quattro messaggi.”

Filippo Bianchi inoltre ha puntualizzato che non è stato Deddy la causa della loro rottura. Lui e Rosa si sono lasciati per c’erano litigi e incomprensioni: “Siamo diversi già a partire dall’età, io ho 25 anni e lui ne ha 18. Però Deddy mi piace, una delle canzoni che ascolto di più è Il cielo contromano”.

Lui la difende

Insomma, a quanto pare l’ex fidanzato di Rosa Di Grazia ha le idee chiare e sta affrontando con molta maturità la situazione. Situazione che tra l’altro, vede la ragazza sempre impegnata con i guanti di sfida a causa della maestra Celentano.

“Fa bene ma c’è un limite a tutto.” Ha dichiarato Filippo, riferendosi proprio all’ingegnante di ballo Alessandra Celentano “Credo lo abbia superato. A Rosa ha detto che è una “mezza ballerina” di fronte a quasi 6 milioni di spettatori, parole come queste rischiano di distruggere la reputazione di una ragazza. È bullismo, come se mi dicessero che sono un “mezzo uomo.”