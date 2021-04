Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, problemi in famiglia

La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, prosegue a gonfie vele, ma la famiglia dell’ex velino sembra non essere ancora completamente d’accordo con il fidanzamento.

Anche quest’anno la casa del Grande Fratello Vip ha fatto da Cupido alla nascita di nuovi amori: dal reality sono usciti, mano nella mano, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Per entrambe le coppie il legame sembra funzionare al meglio anche oltre la porta rossa, anche se Pierpaolo e Giulia hanno dichiarato di volerci andare piano rispetto ad una convivenza immediata.

I dubbi della famiglia di Pretelli sulla storia con Giulia Salemi

Già durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, Pierpaolo aveva dovuto affrontare i dubbi della famiglia riguardo alla sua storia con l’influencer. Le ostilità non si sono fermate, una volta spenti i riflettori e Pretelli racconta a Giada Miceli, ospite ai microfoni di “Non succederà più”, come stanno le cose ora.

«La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia perché anche al GF Vip sono andato contro la loro idea, loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta ma non è mai esistita. Si sono un po’ illusi, ma avrebbero dovuto conoscermi e capire da subito che con Giulia sono felice e sto bene. Un genitore è felice se il figlio è felice», dice il secondo classificato del GfVip 2020-2021.

Di certo Pierpaolo non ha intenzione di arrendersi ed è sua intenzione orientarsi verso una conoscenza che metta in contatto la sua famiglia e la donna che ha conquistato il suo cuore. “Ad oggi la situazione è tranquilla, anche se non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento, e questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina…”.

Pierpaolo Pretelli chiarisce il rapporto con Elisabetta Gregoraci

Secondo Pretelli il giudizio dei genitori è stato influenzato dalle cattiverie lette in giro sul web, ma si augura che presto tutto possa tornare alla normalità. “Giulia a riguardo è molto serena, ora nel periodo di Pasqua voleva vedere i miei genitori, ma non sappiamo se avremo modo a causa del Covid… Intanto con la madre di mio figlio si sono sentite. Ci sono le basi per stare insieme. Sono innamorato”, ha confermato.

Si è parlato anche del flirt nato in casa tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci, un rapporto destinato a non crescere che si è chiuso definitivamente con l’uscita della donna dalla casa. «Le cose che dovevamo chiarire le abbiamo chiarite. I fan dei Gregorelli pubblicano ancora delle foto nostre e lei mette dei like. Vorrei che si fermasse, sono rimasto male per alcune cose che ho visto», dice il ragazzo in risposta alle domande sull’ex di Flavio Briatore.

Non è tardata ad arrivare la replica della diretta interessata che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con il dito poggiato sul naso, intenta a mimare il gesto che invita a tacere. Sarà rivolto proprio al suo ex “amico speciale”?