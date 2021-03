Akash Kumar al veleno su Ilary Blasi: “Non so nemmeno chi sia”

Akash Kumar, dopo aver detto addio all’Isola dei Famosi 2021, ci tiene a raccontare si auoi follower la sua versione dei fatti, concentrandosi sul comportamento di Ilary Blasi nei suoi confronti.

Il modello, dalla personalità piuttosto controversa, ha utilizzato il suo profilo Instagram per sfogarsi a proposito delle circostanze in cui è avvenuto il suo ritiro dall’Isola dei Famosi 2021.

Kumar non è riuscito a passare sopra la polemica innescata da Tommaso Zorzia proposito del suo nome. La sincerità del bel modello è stata messa in dubbio e lui ha deciso di abbandonare l’avventura.

Isola dei Famosi, Akash Kumar spiega perché ha deciso di ritirarsi

“Io non volevo fare gli inciuci, capite? Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei rimasto, ma non mi interessa non stavo bene con me stesso lì dentro”, ha detto nelle sue Instagram Stories. Sono stati quindi gli scontri con Zorzi a spingere Akash a non cogliere la seconda opportunità offerta dal programma agli eliminati: la possibilità di continuare il gioco della sopravvivenza a Parasite Beach. A nulla sono valsi i tentativi della conduttrice di trattenerlo, Akash è stato irremovibile al punto da stizzire la Blasi.

A Ilary non sembra essere piaciuto l’atteggiamento del naufrago e lo ha salutato con parole piuttosto pungenti: “Mi spiace aver dato spazio a te e averlo tolto a qualcun altro, che sicuramente lo avrebbe sfruttato meglio. Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia”.

Altrettanto pungente la replica del modello, arrivata ora al suo rientro in Italia, sempre attraverso i video condivisi con i suoi follower: “Io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti, io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo”, ha detto Kumar.

Akash contro Ilary Blasi, ma elogia D’Urso e Carlucci

Il modello non si è limitato a menzionare la Blasi, ma ha voluto porre l’accento anche su Barbara D’Urso, con la quale sostiene di avere un legame da diverso tempo. “Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla D’Urso a prendersi 2 soldi, ma io non li conosco, è tutta questione di denaro e a me il denaro non manca. Se andrò in tv dalla D’Urso? Con Barbara ci siamo sentiti ieri sera, ci siamo messaggiati. L’ho sentita in privato e lei mi crede. Mi ha detto che mi crede e che mi ha difeso, perché mi conosce, io e lei ci conosciamo ragazzi”, ha detto il ragazzo. L’incontro con la D’Urso sarà l’occasione per chiarire la vicenda legata alla sua dubbia identità, sottolineata dall’arrivo di una busta choc contro Akash Kumar.

Un altro reality, un’altra signora della tv. Akash ha parlato anche della sua esperienza a Ballando con le stelle e di Milly Carlucci, per la quale ha solo elogi:“Grande, l’unica donna che è tanta roba è Milly, grandissima signora. Posso solo dire cose belle di lei. Vi racconto una cosa che risale a Ballando. Milly Carlucci mi ha detto ‘Sei troppo forte per fare televisione, non la fare. Fai la moda, che è quello che fa per te, devi seguire la strada del fashion e non della tv’. Davvero una persona speciale Milly”.