Anticipazioni Live-Non è la D’Urso: tutte le sorprese per domenica 28 marzo

Ecco tutte le anticipazioni che svelano le novità e le sorprese che andremo a vedere nella puntata di Live- Non è la D’Urso, nella puntata di domenica, 28 marzo 2021. Un nuovo imperdibile appuntamento, ricco di colpi di scena, per l’ultima puntata del talk show.

Chiude la sua stagione 2020 – 2021, il tanto amato e seguito talk show di Live – Non è la D’Urso della ‘Barbarona nazionale‘, così come affettuosamente amano chiamare i fan la bravissima Carmelita.

Nel salotto di Barbara D’Urso non mancano mai sorprese e novità ma per la puntata finale, che chiude la stagione con grande successo, il team della produzione di Live – Non è la D’Urso, ha deciso di superare le aspettative e soddisfare la curiosità del proprio pubblico.

Domenica, 28 marzo 2021, nella fascia serale del talk show, Barbara D’Urso saluterà il proprio pubblico, in attesa della prossima edizione e lo farà con un appuntamento davvero imperdibile. Vediamo insieme cosa succederà.

Anticipazioni di Live – Non è la D’Urso del 28 marzo 2021

In questo periodo storico così delicato e spesso così stressante per gli italiani, ancora stretti nella morsa della pandemia da Covid-19, il programma di intrattenimento di Barbara D’Urso ha aiutato ad alleggerire una situazione di per se molto pesante.

I temi affrontati sono spessi quelli di gossip o di tematiche attuali, che mettono in atto anche dei colorati e variopinti dibattiti e scontri televisivi tra gli ospiti in studio. Anche in questa edizione che sta per concludersi, Barbara D’Urso e il suo team di lavoro di Live – Non è la D’Urso, possono ritenersi pienamente soddisfatti per i risultati raggiunti.

Anche per l’ultima puntata del serale del talk show ne vedremo delle belle e a preannunciarlo è stata la stessa conduttrice che, sul finire del quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque, ha invitato il pubblico a non perdere la puntata di domenica 28 marzo.

Per ben cinque ore di diretta, Barbara D’Urso terrà compagnia agli italiani ma, questa volta, ha voluto mantenere il riserbo sugli ospiti in studio per aumentare la suspance.

“Vi aspetto con il cuore. Mi raccomando domenica sera su Canale 5…” ha così detto la D’Urso. Chi troveremo seduto nelle cinque sfere presenti in studio? Quali saranno le sorprese della puntata?

Gli ospiti di Domenica Live

Sempre durante la diretta di Pomeriggio Cinque, invece, la conduttrice si è sbottonata sulle novità di Domenica Live. La prima anticipazione è stata la rivelazione fatta sul programma che, inaspettatamente, si allungherà nel prossimo mese di aprile ed inizierà alle ore 15, fino alle 17. Ci sarà poi una breve pausa, per poi riprendere e proseguire fino alle 18 e 45.

Saranno pomeriggi ricchi di gossip, curiosità ed intrattenimenti di ogni tipo. Nella puntata di Domenica Live, nella fascia pomeridiana del 28 marzo, Barbara D’Urso, invece, ha annoverato gli ospiti.

Nello studio di Canale 5 ci saranno Simona Izzo con il figlio Francesco Venditti, arriverà anche Nicolò, il fratello di Andrea Zenga, ex gieffino. Nel salotto della D’Urso ci sarà anche Paola Caruso, pronta a presentare a tutti il suo nuovo fidanzato, un pugile molto famoso, rivela la stessa Barbara D’Urso.

Insomma tante novità nel pomeriggio con Domenica Live e soprattutto tante altre, inaspettate e non svelate, la sera per l’ultima e imperdibile puntata di Live – Non è la D’Urso.