Akash Kumar, arriva nuova testimonianza sul colore degli occhi: “Li aveva colore nero ebano”

Akash Kumar, uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi, dall’inizio del reality si trova al centro di un mistero riguardante il colore dei suoi occhi.

Akash Kumar è ormai un noto personaggio del piccolo schermo italiano, nel corso della sua carriera ha fatto diverse apparizioni in molti contenitori della televisione del nostro paese. Nato in India da padre indiano e madre brasiliana, intorno al suo personaggio aleggiano diversi misteri, infatti nelle varie trasmissioni in cui si è trovato ha utilizzato diversi pseudonimi. In particolare nel 2014 a Ciao Darwin si è presentato come Pablo Andrea Romero, lo stesso anno a Temptation Island aveva utilizzato lo pseudonimo di Andrea P. e ancora nel 2018 a Ballando con le Stelle si è fatto chiamare Akash Kumar.

Le rivelazioni di una compaesana di Akash Kumar

Come di consueto i concorrenti dei reality sono spesso al centro di gossip riguardanti la loro vita privata. Questa volta è toccato al naufrago Akash Kumar, in particolare ai suoi occhi. Infatti durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, in onda su Canale 5, sarebbe arrivata una testimonianza da parte di una compaesana del giovane, la quale sosterrebbe che il colore dei suoi occhi non era di un azzurro così intenso anzi: “Li aveva colore nero ebano”. Questa dichiarazione confermerebbe quanto si sospetta da anni sul fatto che il naufrago si sia sottoposto a un’operazione chirurgica.

Il commento di Giacomo Urtis

Nonostante in questi anni siano arrivate diverse testimonianze al riguardo Akash ha sempre negato. A proposito di questo dibattito è anche intervenuto Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello e chirurgo estetico. Il medico avrebbe fatto riferimento alla brightocular, tecnica funzionale a modificare il colore degli occhi vietata in Italia, ma concessa in Marocco e in altri paesi del mondo.

La testimonianza dell’amico Alex Belli

Un’ulteriore conferma dei sospetti nei confronti del colore degli occhi di Akash, è arrivata grazie alla testimonianza dell’amico Alex Belli. L’attore ha smentito il naufrago e ha anche precisato che ha sempre consigliato al giovane di dire la verità sia a proposito degli occhi che dei nomi cambiati in questi anni. Nonostante ciò il concorrente de L’Isola dei Famosi ha sempre negato e tenuto fede alla propria posizione.