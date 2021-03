Il principe Filippo è ancora convalescente: in sua attesa la regina Elisabetta II ha deciso di dare il benvenuto a due nuovi arrivi che le terranno compagnia facendo le veci del consorte.

Dopo circa un mese dal giorno del suo ricovero, il principe Filippo, di 99 anni, ha lasciato l’ospedale in cui è stato sopposto a diverse cure, a Londra, per tornare a casa.

Due settimane fa il principe ha subito un piccolo intervento al cuore e sembra aver reagito piuttosto bene, come mostrano le immagini del duca di Edimburgo che hanno fatto il giro del mondo.

Il principe Filippo dimesso: il duca di Edimburgo è in convalescenza

Mentre il mondo intero ha tirato un sospiro di sollievo osservando le foto del consorte della regina Elisabetta mentre va via dall’ospedale King Edward VII in auto alle ore 10,30 del mattino, tutti si chiedono se la coppia reale per eccellenza sarà di nuovo ricostituita. Ebbene, la risposta è: “Ancora no”. Per il momento la regina e suo marito non si vedrammo ancora: il principe Filippo, che spegnerà 100 candeline il prossimo 10 giugno, e la sovrana, uniti da un legame che dura da più di 70 anni, dovranno stare lontani fino a quando il duca di Edimburgo non si sarà completamente ristabilito.

Benché negli ultimi anni Filippo si sia praticamente ritirato dalla scena pubblica, lui e la regina continuano a passare molto tempo insieme. La sovrana si rivolge al marito per chiedere consigli quando si tratta di prendere decisioni importanti e la sua presenza nei momenti decisivi della vita del Regno è stata indispensabile per Elisabetta II. Così, nel frattempo, che il duca di Edimburgo si rimetta in sesto, la regina ha pensato bene di cercare una valida alternativa alla sua compagnia.

La regina Elisabetta adotta due cuccioli: la sua passione per i dorgi e i corgi

Negli ultimi giorni si è sparsa la notizia che Elisabetta II abbia adottato due cuccioli online proprio perché le siano di compagnia, mentre il principe Filippo porta a termina la sua convalescenza dopo il recente intervento al cuore. Si tratta di un dorgi e di un corgi, razza canina alla quale la sovrana è particolarmente affezionata.

Questi fedeli cani da compagnia sono stati sempre presenti accanto alla sovrana, come testimoniano le foto negli anni. I royal corgi a Buckingham Palace hanno dormito in cesti di vimini nella loro “stanza dei Corgi”. Secondo i bene informati, nel tempo hanno cenato con filetti e pollo preparati da uno chef. Nel tempo, i vari corgi e dorgi sono scomparsi, fino ad oggi, quando la regina li ha riportati nel suo palazzo.

I nuovi arrivati hanno già un nome: il dorgi si chiama Fergus, questo il nome scelto dalla regina in omaggio al ricordo di uno dei suoi zii più amati, Fergus Bowes-Lione, caduto durante la Seconda Guerra mondiale, mentre difendeva l’onore della Corona inglese; il corgi, invece, è stato ribattezzato Muik, lo stesso nome del lago della tenuta di Balmoral in Scozia, uno dei luoghi del cuore della sovrana.